Авария в Тамчи. Пострадало 8 человек, есть погибшие

Вчера, 2 августа, около 15.00 на трассе Балыкчы – Чолпон-Ата столкнулись две автомашины - "Тойота Ист" и "Хонда Стрим". Как сообщили "ВБ" в МЧС, спасатели извлекли из салонов искореженных автомобилей тела двух погибших – 45-летней женщины и 12-летней девочки.

В тоже время Минздрав, в сообщение по аварии в Тамчи, информирует о том, в ДТП погибла женщина Г. К. 1923 года рождения. Девочка М. А. 2005 г. р. была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу Чолпон-Аты с ушибом головного мозга, раной нижнего века слева, переломом костей носа и нарушением дыхания. По данным пресс-службы министерства здравоохранения девочка выжила и сегодня переведена из реанимации в отделение хирургии.

Как уточнили медики всего в ДТП, пострадали 8 человек.

Столкновение произошло в районе поселка Тамчи, на северном побережье озера Иссык-Куль. Раненых доставили на карете скорой помощи в ближайшие территориальные больницы городов Балыкчы и Чолпон-Ата. Расследованием причин ДТП занимается патрульная милиция.