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Еще одна спасенная жизнь! Военнослужащие СВО спасли российскую альпинистку

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ВБ

Сегодня, 3 августа, Силами воздушной обороны проведена очередная спасательная операция с вылетом в ущелье Ала-Арча на площадку "Рацек" (3300 м над уровнем моря). Об том сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Экипаж в составе командира капитана Б.Рахманова, летчика-инструктора О.Гармашева, борт-техника майора Г.Абдырахманова осуществил вылет с целью эвакуации гражданки Российской Федерации, 1970 г.р. В.Тихомировой, совершавшей восхождение на пик Корона. Альпинистка была доставлена на аэродром "Фрунзе-1" г. Бишкек с диагнозом "отек легких" для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение.

Напомним, это уже второй вылет военнослужащих СВО за текущую неделю. 31 июля на юге республики был спасен немецкий альпинист, совершавший восхождение на пик Ленина. Операция прошла без осложнений и заняла около часа времени.

URL: http://www.vb.kg/364283
Теги:
альпинизм, Чуйская область, Генеральный штаб
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