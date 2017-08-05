Погода
$ 69.02 - 69.43
€ 81.27 - 82.86

Айпери Медет кызы стала первой чемпионкой мира в истории женской борьбы КР

885  3
Гулиза Авазова

Айпери Медет кызы стала чемпионкой мира по женской борьбе среди молодежи. Отметим, чемпионат проходит в Тампере (Финляндия).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, в рамках четвертого дня соревнований медали разыгрывались в четырех весовых категориях, а Кыргызстан представляли двое девушек - Мээрим Джуманазарова и Айпери Медет кызы.

В состязаниях категории до 72 кг Медет кызы стартовала с 1/8 финала и первую встречу провела с Денисе Макота Строем из Швеции. Эту схватку кыргызстанка завершила досрочно в свою пользу за 4 минуты.

Четвертьфинальная схватка против Елени Пжоллаж длилась еще меньше, кыргызстанке хватило 1 минуты 19 секунд, чтобы справиться с соперницей. В полуфинале Медет кызы встретилась с россиянкой Кристиной Шумовой и эту встречу завершила досрочно. Она набрала 10 баллов за 26 секунд и тем самым одержала победу.

В финальной схватке кыргызстанка вышла на ковер против представительницы Японии Яцуха Матсаюки. Отметим, в прошлом году на чемпионате мира среди кадетов Медет кызы уступила в финале именно этой спортсменке из Японии. В этом году ей удалось взять реванш уже в старшей возрастной категории и она стала чемпионкой мира среди молодежи.

Отметим, это первое золото чемпионата мира в истории женской борьбы Кыргызстана.

Напомним, днем ранее по женской борьбе Мээрим Джумназарова завоевала бронзовую медаль в весе до 67 кг.

URL: http://www.vb.kg/364351
Теги:
женская борьба, чемпионат, чемпионат мира
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Наблюдатель
05.08.2017, 15:42

Рад и горд за нашу соотечественницу!  Желаю успехов в дальнейших соревнованиях.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Айкос
05.08.2017, 17:05

Гордость наша.Умнечка.Красотка.

0
Цитировать
Жалоба модератору
фанат
05.08.2017, 18:52

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!   молодец Айпери, умница! Наша девочка выиграла. Тебе отличного здоровья и  много побед!!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  