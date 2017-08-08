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Атамбаев рекомендовал найти другое место под строительство лаборатории

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ВБ

Алмазбек Атамбаев отметил, что строительство лаборатории на территории Ботанического сада имени Гареева Национальной академии наук противоречит законам КР и ставит под угрозу сохранение имеющейся там уникальной коллекции растительности. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

По мнению главы государства, Ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории, является национальным достоянием республики и находится под охраной государства.

Учитывая важность создания карантинной, фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в процессе оптимизации объемов производства и экспорта конкурентоспособной сельскохозяйственной, животноводческой продукции, Атамбаев рекомендовал правительству выработать альтернативное решение по ее строительству во избежание нанесения экологического ущерба Ботаническому саду им. Э. Гареева.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость выделения Ботанического сада из состава Национальной академии наук в самостоятельное научно-исследовательское учреждение с одновременным присвоением статуса "национальный".

URL: http://www.vb.kg/364453
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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