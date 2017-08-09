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УВД Джалал-Абадской области опровергает факт вымогательства в Сары-Челеке

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Кирилл Степанюк

Сегодня утром на страницу фэйсбука редакции "ВБ" обратились с призывом о помощи. В сообщении написали - "ЧП на Сары-Челеке. Эта машина остановила бус с туристами и вымогала деньги. Просим срочно принять меры".

На видео, которое также прислал читатель, видно, что неизвестные мужчины усаживают в свою машину и увозят водителя микроавтобуса, перевозившего иностранных туристов.

В связи с опубликованным материалом, в редакцию "ВБ" обратились представители пресс-службы УВД Джалал-Абадской области, которые дали официальные разъяснения, по имевшему месту инциденту.

"7 августа в центре отдыха "Сары-Челек" Аксыйского района между водителем, который вез туристов, 43-летним жителем города Ош М.Б и 44-летним жителем Аксыйского района Э.Б, который ехал по встречной полосе, произошла словесная перепалка. В итоге водитель, который вез туристов, М.Б обратился с заявлением в РИИБ Аксыйского района. На основании этого заявления был составлен протокол по статье 364 Административного кодекса КР и наложен штраф. В этой истории не было вымогательства и запугивания", - говорится в сообщении УВД Джалал-Абадской области.

URL: http://www.vb.kg/364549
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, МВД
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