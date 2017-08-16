Найденную в туалете в Арча-Бешике новорожденную перевели в дом ребенка

Сегодня, 16 августа, новорожденную девочку, которую обнаружили в туалете в жилмассиве Арча-Бешик, перевели в дом ребенка. Об этом "ВБ" сообщили в Детской клинической больнице №3.

Девочка будет находиться в приюте, пока органы опеки не решат ее дальнейшую судьбу.

Напомним, 31 июля в туалетной яме в жилмассиве Арча-Бешик была обнаружена новорожденная девочка. Врачи диагностировали у нее переохлаждение и аспирационный синдром, и первое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В отношении женщины, оставившей младенца, было возбуждено уголовное дело, милиция сейчас разыскивает ее.