Сегодня: подарок от президента, лоб в лоб, примите моего ребенка в школу

Импорт-экспорт. Сегодня на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, делимитации и демаркации границы премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сказал:

"Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном по итогам первого квартала 2017 года увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года".

По словам Жээнбекова, Кыргызстан готов импортировать из Узбекистана минеральные ресурсы, хлопковое сырье, продукцию автомобильной промышленности, медицинские изделия и препараты. В свою очередь Кыргызстан готов экспортировать продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, мясо-молочную продукцию, текстиль.

Подарок от президента. Сегодня мэр южной столицы Айтмамат Кыдырбаев передал подарок от имени президента КР третьекласснице Эльнуре Эсеналиевой из Оша.

13 августа у ученицы 3-го класса школы-гимназии им. А. Рудаки Эльнуры был день рождения, ей исполнилось 9 лет. Она давно мечтала об аквариуме с рыбками, и незадолго до праздника написала письмо президенту, в котором просила главу государства сделать ей такой подарок. Мечты сбываются.

На старт, внимание, школа! Стартовала ежегодная общереспубликанская акция "Примите моего ребенка в школу!". Это девятая по счету акция. Ее цель - оказание правовой помощи детям и их родителям при поступлении в общеобразовательную школу.

"Если вашего ребенка при приеме в СШ ограничивают в праве на доступ к образованию (требуют принести сертификаты, справки о прохождении курсов "Подготовка к школе", приобрести школьную форму определенного образца, сделать вступительные взносы, проводят тестирование и другое), вы можете обратиться за помощью по телефонам: 0312 66 25 87, 0771 45 44 45", - сообщили организаторы акции.

Лоб в лоб. В ночь с 15 на 16 августа в центре Бишкека столкнулись два автомобиля. ДТП произошло примерно в 2.30 на пересечении улиц Абдрахманова и Горького.

Столкнулись автомобиль "Тойота Хайландер" и "Хонда Степвагон". В результате аварии пострадали четыре человека - все пассажиры и водитель "Хонды". Пострадавшие доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Что стало причиной ДТП и кто виноват, пока неизвестно.

Экология в опасности. В Жайылском районе Чуйской области произошло ЧП. Грузовик, перевозивший мазут, упал в реку Суусамыр.

По данным ведомства, инцидент произошел на 200-м километре автодороги Бишкек - Ош. По предварительным данным, в результате ДТП ГСМ объемом 20 тонн растекся по окружающей территории.

Поболеем? Сегодня в рамках розыгрыша Кубка Кыргызстана по футболу-2017 пройдут ответные матчи полуфинальной стадии.

В Оше действующий чемпион страны ошский "Алай" примет кочкор-атинский "Нефтчи". Первый матч между этими командами неделю назад завершился в пользу команды из Кочкор-Аты со счетом 3:1. Во втором полуфинале играют "Абдыш-Ата" и "Дордой". Ответная игра пройдет в Канте, первую "Дордой" выиграл со счетом 2:1.

Финал Кубка Кыргызстана 2017 года пройдет на стадионе главной спортивной арены имени Омурзакова в Бишкеке.