Два кандидата в президенты пересдали тестирование по кыргызскому языку

Два кандидата в президенты повторно прошли тестирование по кыргызскому языку.

В Нацкомиссии по госязыку "ВБ" сообщили, что ранее из всех прошедших тестирование 47 кандидатов пять человек не смогли набрать достаточное количество баллов для получения сертификата. Им выдали лишь свидетельство о сдаче теста. Согласно положению о тестировании, кандидаты, не согласные с результатами, могут подать апелляцию и по решению экспертной комиссии пройти повторное тестирование.

Аскарбек Абышев и Советбек Абыкулов, чьи первые результаты не достигли и 55 баллов, прошли повторное тестирование и набрали 60,45 балла и 60,54 балла соответственно.

Напомним, для регистрации кандидатуры в ЦИК претендент должен набрать более 60 баллов и предоставить в ЦИК сертификат Нацкомиссии.