Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

Апрелевцы: Нападки на Сапара Исакова - атака на команду президента

1366  7
ВБ

Открытое письмо людям, которые себя называют героями 7 апреля:

"Мы, члены общественных организаций "Айколь Ала-Тоо" и "Апрель байрагы" и другие общественные организации, категорически не согласны с той группой участников апрельских событий, которые недавно распространили в СМИ свое письмо с нападками на Сапара Исакова.

Среди них есть кандидат в президенты КР С.Абдрахманов, а также действующие сотрудники штабов нескольких оппозиционных кандидатов. Понятно, что их действия являются не выражением их гражданской позиции. Они просто хотят поддержать своих кандидатов, ослабив кандидата от СДПК и организовав атаку на президента Алмазбека Атамбаева и его команду.

Их слова о том, что Сапар Исаков якобы является членом команды Бакиевых, являются наглой ложью. Он еще до апрельской революции являлся другом и сторонником Медета Садыркулова и Алмазбека Атамбаева. То, что он в качестве технического работника несколько месяцев был в штате ЦАРИИ, ни о чем не говорит. Ни в каких грязных делах прошлого режима он не участвовал, никто и никогда его в этом не обвинял. А вот после революции 7 апреля он, не жалея времени и сил, работал на благо народа в одной команде с Алмазбеком Атамбаевым (который его назвал своей "правой рукой" во ввнешнеполитических вопросах).

Тех "псевдогероев", которые подписали письмо против него, не волнует, например, что на выборы президента КР идет, например, бывший секретарь Совета безопасности при Бакиеве Адахан Мадумаров. Более того, некоторые из них считают для себя возможным работать в его штабе. Как это согласуется с их "революционной идеологией"?

Мы рассматриваем их демагогию как попытку политической атаки на команду президента Алмазбека Атамбаева. Это ни в коей мере не отражает позиции большинства участников апрельских событий. Сапар Джумакадырович Исаков проявил себя как трудолюбивый, умный и честный руководитель. Мы желаем ему успеха на любом посту, куда его направят президент и парламент".

URL: http://www.vb.kg/365133
Теги:
Сапар Исаков, Алмазбек Атамбаев, президент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Асель Жолдошбекова
21.08.2017, 19:43
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 6

Провокаторам делать нечего что ли. Провокаторам плевать на моральный фактор апрельской событий. Мне жалко молодых ребят, которые на небесах. До сих пор хочется плакать за них.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Акыл Акыбаев
21.08.2017, 19:58
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 2
Комментариев: 9

Наверно кто нибудь из них политическая известность хотел заработать критиковав президента или его команды.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алмаз Мамбетов
21.08.2017, 21:29
Карма: -15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 16
Минусов: 31
Комментариев: 50

Хитрое лицо у этого Исакова.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Каныбек Азамат
21.08.2017, 21:33
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 5

Вообщье апрелевцы не апрелевцы вот этот раскол общества на руку только интриганам,противникам спокойствия в стране.Основная масса это народ КЫРГЫЗСТАНА так им самое главное мир и стабильность.А кто станет премьером это решит парламент...С.Исаков молод эму больше доверия.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Каныбек Азамат
21.08.2017, 21:34
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 5

Вообщье апрелевцы не апрелевцы вот этот раскол общества на руку только интриганам,противникам спокойствия в стране.Основная масса это народ КЫРГЫЗСТАНА так им самое главное мир и стабильность.А кто станет премьером это решит парламент...С.Исаков молод эму больше доверия.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Таку Сагын
21.08.2017, 22:34
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 21

Молодцы апрелевцы. Не было бы апрелская револиция бакиевы нас просто на просту уничтожили бы всех нас. Максим бакиев продал бы нашу землю. Прошло время. И нельзя забывать эту событию. Кроме этих ребят никто не вышли бы против бакиеских пули.

0
Цитировать
Жалоба модератору
кирова кирова
21.08.2017, 22:47
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 22
Комментариев: 46

Молодцы апрелевцы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  