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Атамбаев поручил сформировать новое правительство в сжатые сроки

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ВБ

"Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября 2017 года выборов президента Кыргызской Республики государственная исполнительная власть в стране должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства", - сказал президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 22 августа, на встрече с лидерами фракций парламентской коалиции большинства.

"В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на 25 августа 2017 года с целью формирования нового состава правительства Кыргызской Республики", - сообщил лидерам фракций глава государства.

Атамбаев подчеркнул, что вместе с организацией и проведением президентских выборов перед новым правительством стоят важные задачи по подготовке к зиме и проведению осенне-полевых работ.

Во встрече с президентом участвовали лидер фракции СДПК Иса Омуркулов, лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Батырбеков и лидер фракции "Бир-Бол" Алтынбек Сулайманов.

URL: http://www.vb.kg/365157
Теги:
Алмазбек Атамбаев, коалиция, парламент, правительство, президент
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Комментарии
Дениза Токоева
22.08.2017, 12:48
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Минусов: 104
Комментариев: 110

Очень надеюсь, что новый премьер не оставит дела начатые Жээнбековым. 

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Касым Молдобаев
22.08.2017, 15:33
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Пусть форсируют. Сейчас формируется правительство, которое будет обеспечивать слаженную работу государства в предвыборный период.

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