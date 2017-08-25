Адвокат: Алексей Петренко страдал психическими заболеваниями

11 сентября в Сокулукском районном суде должно продолжиться заседание, на котором будет рассматриваться иск вдовы народного артиста СССР Алексея Петренко Азимы Абдумаминовой "Об отмене установления отцовства и аннулировании актовой записи о рождении ребенка".

Следует напомнить, после похорон известного российского артиста (умер 22 февраля текущего года) развернулась борьба за его весомое наследство в виде денежных средств и недвижимости. По разные стороны баррикад оказались родная дочь Петренко Полина и вдова Азима.

"ВБ" уже рассказал о том, что наша соотечественница Абумаминова пытается доказать в судах Кыргызстан, что ее младшая дочь Алия – это плод ее любви с Алексеем Петренко. Однако биологический отец девочки Улукбек Сулейманов, который живет в пригороде Бишкека, готов посредством теста ДНК опровергнуть заявление бывшей гражданской жены.

После того как Сулейманов и его адвокат дали "ВБ" эксклюзивное интервью о махинациях, которые задумала Абдумаминова, чтобы любой ценой завладеть большей частью наследства Петренко, отечественные и зарубежные СМИ подхватили данную тему. Александр Гордон, соведущий популярного российского ток-шоу "Мужское/Женское" отправил съемочную группу в Бишкек, чтобы на месте разобраться в ситуации.

В Бишкеке московскими коллегами была проделана большая работа. Журналисты опросили бывших соседей Сулейманова и Абудмаминовой, которые в один голос говорили, что очень хорошо помнят эту семью и тот момент, когда гражданская жена Улукбека тайно увезла девочку в Москву. После чего Сулейманов себе места не находил.

Однако в силу своего робкого характера тогда мужчина не смог отстоять свои права на дочь. Зато теперь готов в любом суде доказать, что именно он является биологическим отцом Алии, девочки, которую сейчас почему-то зовут Мелания. Между тем Сулейманов не отказывался от ребенка и не давал Алексею Петренко разрешения на ее удочерение.

Но, оказывается, если очень захотеть, процедуру усыновления (удочерения) можно сделать без отцовского на то разрешения. В распоряжение ток-шоу "Мужское/Женское" попал прелюбопытнейший документ – заявление на отцовство. В нем Абдумаминова и якобы Петренко просят, чтобы загс села Кызыл-Адыр Таласской области выдал девочке новое свидетельство о рождении с иными именем и фамилией.

Дочь артиста Полина, когда ей в руки попала копия данного заявления, засомневалась в его подлинности. Об этом она сообщила редакторам и ведущим ток-шоу "Мужское/Женское". И тогда в студию впервые за все время существования проекта пригласили специалиста для проведения почерковедческой экспертизы.

Что и требовалось доказать: заявление на отцовство от имени Алексея Петренко было заполнено женской рукой. Соответственно, подпись под документом ему не принадлежит. Таков вердикт эксперта.

Не сказать, что эта новость стала сенсацией. Собственно, и Полина, и другие свидетели совместного проживания Петренко с Абдумаминовой вполне себе предполагали, что не всё в их семействе благополучно. Дочь не сомневается, что ее престарелый отец стал жертвой обмана.

А адвокат Полины и вовсе заявил, что Алексей Петренко в последние годы жизни страдал психическими заболеваниями. А потому не мог отдавать своим действиям, когда переписывал недвижимость на третью супругу, уроженку Кыргызстана, адекватную оценку.

"Я не хочу касаться моральной стороны этого дела. Корысть это или нет, любовь - не любовь. Меня это не интересует. Я адвокат, представляющий интересы Полины, и буду говорить конкретно. 16 августа текущего года был подан иск в суд по поводу отстранения от наследования Азимы и ее дочери Милании на основании того, что были сфальсифицированы документы. Второе требование в этом иске о признании сделок дарения трех объектов недвижимости недействительными на том основании, что Алексей Петренко страдал психическими заболеваниями. Есть документы, подтверждающие это. Есть основания полагать, он лично не подписывал никаких документов, это первое. Второе, Петренко мог это сделать под воздействием супруги", - сказал адвокат дочери артиста Евгений Тонкий.

Сторона защиты добавила, что два документа были подделаны, вероятно, не ради высоких отношений, о которых рассказывает в соцсетях Абдумаминова, а однозначно ради денег. Кроме того, по словам Полины и ее адвокатов, Алексей Петренко не оставил завещания. Его в природе не существует. Одним словом, сторона защиты надеется, что в этой некрасивой истории все точки над "i" можно поставить исключительно через суд.

Там же можно будет выяснить, почему Полину не хотели пускать на могилу отца, апеллируя странной охранной грамотой, в которой говорится, что кроме вдовы к семейному склепу Петренко никто не может приближаться. Существуют ли вообще подобные запреты, тем более когда речь идет о могиле именитого и всеми любимого артиста?

К слову, о любви. Когда Полина Петренко вместе со съемочной группой ток-шоу "Мужское/Женское" все-таки прорвались на могилу Алексея Васильевича, перед ними предстало пренеприятнейшее зрелище.

"Портрет с оргстеклом валялся под деревом. Видимо, его ветер снес. А рама со страшной чёрной тряпкой осталась на кресте. Я прислонила портрет к раме, как-то попыталась его вставить. Не знаю, на долго ли?" - прокомментировала Полина то, что увидела на могиле отца через полгода после его смерти.

А в соцсетях она написала:

"Вот такую помойку "любящая", "православная" вдова моего папы устроила на его могиле. Она вырвала посаженные мной цветы, выбросила вазу, которую я поставила, чтобы люди могли ставить в неё живые цветы, она три раза возвращала на крест огромный портрет папы, распечатанный на обычной бумаге в огромной раме, который полностью закрывал этот крест, распятие и табличку с именем и датами усопшего. Привязывала верёвками, в третий раз прикрутила шурупом. В результате ветер срывал портрет папы, он валялся под деревом, потом просто на могиле, был грязный и порван. К полугодию смерти отца я снова принесла вазу и постаралась, как возможно, облагородить место захоронения. Если её вандализм продолжится, я обращусь с иском в суд".

Итак, 22 августа, через полгода после смерти Алексея Васильевича, в эфире Первого канала прозвучали воистину сенсационные заявления, касающиеся его наследства и охоты за ним. Безусловно, точку в этой истории ставить очень рано. Однако все здравомыслящие люди верят, что справедливости быть.

"Сейчас мы обсуждаем это дело, потому что великий актер Петренко жил, как хотел. Он был выдающимся эгоистом. Ради своего таланта он мог годами не общаться с дочерью. Мог себе найти женщину, которая убедила его, что любит его бессмертно. Ну он же не слепой. Ему было так удобно. Сейчас все, кто был с ним связан, пожинают плоды такой жизни. При чем тут Полина? Это он так жил", - сказал в конце эфира ток-шоу Александр Гордон. Разве можно с этим поспорить?