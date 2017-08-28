Сегодня: новое правительство, трагедия в Сузаке, решающий матч

Новое правительство. Утвержденный в минувшие выходные кабинет министров в полном составе приступил к исполнению обязанностей. Изменения в руководящем составе - минимальные. Новые главы ведомств сегодня были официально представлены коллективам государственных учреждений. Президент Атамбаев выразил уверенность в том, что в нынешней конфигурации правительство проработает как минимум 3 года, что является важным условием для стабильного развития Кыргызстана.

"У меня срок до 1 декабря. После того как я уйду с поста, мой друг может стать президентом. Как вы сами знаете, парень, которого я вырастил, стал премьером, в правительство пришли молодые. Я верю, что они продолжат начатый нами путь и проследят за тем, что мне завершить не удалось", - заявил президент Атамбаев в ходе рабочего визита в южные регионы Кыргызстана.

Их осталось 24. Стремительно сокращается количество кандидатов в президенты Кыргызстана. От заявившихся в гонку 59 претендентов осталось менее половины. Только в субботу с дистанции были сняты 20 выдвиженцев, часть из них не смогла собрать в свою поддержку подписи 30 тысяч избирателей, другие не предоставили сертификаты, подтверждающие необходимый уровень владения государственным языком.

"24 претендента выполнили требования конституционного закона, сдав документы, подписные листы, залог и экзамен по кыргызскому языку. Четверо уже официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты, по остальным идет проверка", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Трагедия в Сузакском районе. Девятилетнему мальчику оторвало голову и руки после того, как его протащила за собой лошадь. Несчастный случай произошел неподалеку от села Ак-Терек, когда ребенок вместе с родственниками собирал дрова на зиму. Кобылу что-то испугало, она резко сорвалась с места и рванула в сторону населенного пункта. Нога мальчика застряла в стремени и животное протащило его несколько сотен метров.

У выпавшего из седла ребенка не было никаких шансов остаться в живых. "Испугавшуюся лошадь смогли поймать только возле сарая одного из домов. В результате две руки и голова были оторваны от туловища. Родственники собрали останки мальчика, после чего похоронили", - приводят леденящие душу подробности трагедии отечественные СМИ.

Обезврежены предполагаемые террористы. В ночь на 24 августа они угрожали сотрудникам патрульной милиции оружием и намеревались подорвать гранату, если правоохранители не разблокируют их машину. Этот инцидент произошел на железнодорожном переезде на улице Ауэзова, когда инспекторы остановили "Ниссан", водитель которого нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать жертв в результате возможного взрыва, стражи порядка отпустили машину со злоумышленниками и тут же начали их поиски. По горячим следам их найти не удалось.

Сегодня около полудня в районе столичного Дворца спорта были задержаны двое мужчин. Они, предположительно, находились в машине, водитель которой угрожал патрульным милиционерам пистолетом и гранатой. В ГУВД эту информацию подтвердили, но подробности проведенной операции пока не разглашаются. Отметим, накануне в Бишкеке в милицию явился с повинной первый подозреваемый, шантажировавший правоохранителей и грозивший взорвать гранату. Уточняется, что он является гражданином Казахстана.

Контрабанда ртути. Жидкий и очень ядовитый металл был изъят у двух предприимчивых мужчин, которые намеревались продать смертоносное вещество. Ртуть общим весом более 37 килограммов злоумышленники перевозили в специальной герметичной емкости в автомобиле марки "Хонда-Фит". Как сообщили в ГКНБ, задержание произошло рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Как рассказали в спецслужбах, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 234 - "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта" УК КР. Задержанные водворены в бишкекское СИЗО-1. Ведется следствие с целью установления происхождения ртути и лиц, причастных к незаконному обороту сильнодействующего токсичного химического вещества.

Решающий матч. Сборная Кыргызстана по футболу готовится к важной встрече с командой Мьянмы. Игра состоится в Бишкеке, и от ее результата будет зависеть, останется ли наша дружина в числе главных претендентов на выход в финальную часть Кубка Азии. В нашей отборочной группе также выступают сборная Макао, мы ее переиграли дома с минимальным счетом 1:0, и команда Индии, от которой наши футболисты потерпели обидное поражение в гостевом матче.

Встреча Кыргызстан – Мьянма состоится 5 сентября в 20 часов на стадионе имени Долона Омурзакова. Билеты на матч уже поступили в продажу, а их стоимость варьируется от 250 до 500 сомов, в зависимости того, с какой трибуны болельщик хочет понаблюдать за событиями, разворачивающимися на поле. Кассы стадиона будут работать ежедневно с 11 до 17 часов, несмотря на праздники и выходные.