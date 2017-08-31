Погода
$ 68.58 - 68.85
€ 81.22 - 82.22

Президент Армении: Желаю братскому народу Кыргызстана - мира и процветания

11  0
ВБ

Президент Армении Серж Саргсян поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

В поздравительной телеграмме отмечено, что Армения придает важное значение последующему развитию межгосударственного взаимодействия с Кыргызстаном, реализации совместных проектов в различных областях экономики, расширению культурно-гуманитарных обменов.

"Убежден, что доверительный диалог на высшем уровне, тесное сотрудничество наших стран в рамках многосторонних международных и региональных организаций, в формате ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, позволят обеспечить вывод армяно-кыргызстанских отношений на более высокий уровень партнерства", - говорится в послании.

Саргсян пожелал Атамбаеву доброго здоровья и благополучия, а братскому народу Кыргызстана - мира и процветания.

URL: http://www.vb.kg/365622
Теги:
Алмазбек Атамбаев, День независимости, Армения
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  