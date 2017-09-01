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Атамбаев: Нельзя допустить, чтобы "чала молдо" манипулировали молодежью

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 1 сентября, в День знания, президент Алмазбек Атамбаев посетил открытие нового здания школы им. Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш. В начале своего выступления он поздравил присутствующих с праздником Курман айт и пожелал мира и благополучия.

Президент напомнил, что в исламе образование и знания ценятся превыше всего. Так, многие математические науки развивались именно в исламской культуре.

"Сегодня у нас День знания и он совпадает с праздником Курман айт. И я хочу еще раз напомнить, что в исламе выше всего должно ставиться образование. Есть хадис, что часть занятий и самообразования заменяет ночь молитв, поэтому выше всего должны ставить образование", - сказал президент.

Однако, отметил глава государства, в последнее время многие опираются лишь на внешние атрибуты религии (борода, одежда, платок), пренебрегая знаниями и оставаясь безграмотными.

"Дети в первую очередь должны получать образование", - подчеркнул он.

Он призвал родителей не позволять, детям поддаваться ложным ценностям религии и манипуляции "чала молдо" (смысловой перевод – молдо, плохо разбирающийся в религиозных догмах) .

Отметим, начальная школа в селе Чон-Ташбыла открыта в 1929 году. В 1983 построено новое здание и общеобразовательное учреждение преобразовано в неполную среднюю школу. В 1993 году школе было присвоено имя Народного артиста Кыргызской Республики Суймонкула Чокморова.

В общеобразовательном учреждении работают 18 учителей. На 2017-2018 учебный год ожидается 115 учащихся.

В сентябре прошлого года при посещении Президентом КР А.Ш. Атамбаевым в День знаний данной школы жители села обратились с просьбой построить новую школу со спортивным залом, учитывая состояние имеющегося здания, а также быстрый темп роста населения.

Главой государства было дано поручение Правительству КР построить в течение года 150-местную школу. В 2017 году было начато строительство нового здания на сумму 38,6 млн сомов. При этом инфраструктура школы содержит большие светлые кабинеты, лаборатории, библиотеку, спортивный зал, душевые кабины с горячей водой, внутренние туалеты, спортивную площадку во дворе.

Главой государства будет вручен подарок школе в связи с открытием нового здания и началом нового учебного года в виде интерактивной доски и 300 экземпляров книг художественной литературы для школьной библиотеки.

URL: http://www.vb.kg/365644
Теги:
Алмазбек Атамбаев, школа
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Комментарии
Bolot Istambaev
01.09.2017, 11:29
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Комментариев: 9


Главой государства было дано поручение Правительству КР

Сооронбай Жээнбеков поручение главы государства выполнил. Нравится мне в нём конкретика, а не когда сладко обещают и ничего не делают.

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Жалоба модератору
кирова кирова
01.09.2017, 11:37
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Минусов: 22
Комментариев: 53

Полностью солгасны мы с АША. Сейчас у нас каждый божественник не знаешь действительно ли говорить божественную волю или просто говорит придуманную волю. Не верьте каждому кто говорит от имени бога.

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Жалоба модератору
Таку Сагын
01.09.2017, 11:49
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Комментариев: 28

АША всегда прав на счет образования и религии. НУЖНО ПОДНЯТЬ ОБРАЗ-Я И СВЕТСКУЮ КУЛЬТУРУ НАСЕЛЕНИЯ И тогда таких чала молдо кудайчылдар не когда не будет. Тогда народ начинают игнонировать этих бородатых фанатиков, которые всегда вступая от имени бога манипулируют сознаниями людей.

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Жаку Токонов
01.09.2017, 12:26
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Комментариев: 3

Азыркы кудайдын атынан суйлогон кудайчылдарга тушунбойсун. Чынында эле кудайдын созун сулоп жатышабы же жон эле арабтардын оздору ойлоп тапкан фантазиясын бизге айтып жатышабы. Болбосо кудай деген тушунук адамдын журогундо гана болуш керек. Кочого чыгып кудайчыл болгонду токтотуш керек. Ар кимдин озунун жумушу бар. Кудайдын созу деп калп эле элдин башына арабтардын маданиятын киргизип жатышат. Азыр канча деген жаштарыбызды кудайдын атынан суйлоп азгырып кетип жатышат. Эртен эмне окуя болуп кетет эч ким биле албайт, а чала молдолор акыр заманды суйлошот. Ары жоктор. Атамбаевдин созун колдойбуз.

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Жалоба модератору
Акыл Акыбаев
01.09.2017, 13:03
Карма: +1
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Плюсов: 3
Минусов: 2
Комментариев: 16

Из за таких чала молдо или божественных фантазеров скоро наш светская, современная, цивилизованная страна превратится в божественную Страну. Это очень плохо для имиджа Кыргызстана. Любые современные и цивилизованные страны начинают принимать нас за стран экстримтстов. Нужно светская пропаганда среди людей чтобы простые люди, которым не до религии, не стали жертами бородатых фанатиков. Лучше думать своей головой а не головой фанатиков.

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