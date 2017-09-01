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Президент принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта

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Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 сентября, принял участие в праздничном айт-намазе по случаю Курман айта в мечети села Арашан Аламудунского района Чуйской области страны.

Далее Глава государства почтил память героев, погибших 7 апреля 2010 года в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Президент также посетил Мемориал памяти погибших в ходе событий 1916 года в комплексе "Ата-Бейит", где также была прочитана поминальная молитва.

В свою очередь, Алмазбек Атамбаев поздравил с праздником Курман айт всех кыргызстанцев.

Текст поздравления Главы государства:

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые мусульмане Кыргызстана!

От всей души поздравляю вас с одним из главных праздников мусульман - Курман айтом!

Этот праздник передает от поколения к поколению непреходящие мусульманские ценности. Побуждает людей к духовному и нравственному самосовершенствованию. Призывает к терпимости и милосердию, уважительному отношению к старшим и почитанию памяти усопших. Такие праздники укрепляют веру народа в лучшее и подвигают людей на добрые поступки.

Символично, что Курман айт в этом году совпал с Днем знаний. В священной книге ислама – Коране знанию и учебе уделяется особое внимание. "Читай!" - приказал Всевышний пророку Мухамеду. Знания помогают сделать нашу жизнь светлее, открывают путь к миру, добру, взаимному уважению и согласию. Способствуют отличать хорошее от плохого, свет от мрака, постигать истинные ценности веры.

Уважаемые соотечественники!

Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие намерения и добрые пожелания. А нашим соотечественникам, исполняющим свой мусульманский долг в Мекке, пожелаем благополучного возвращения на родину.

Желаю всем кыргызстанцам – единства и сплоченности, а нашему Кыргызстану – мирного развития и процветания!

С праздником Курман айт, дорогие соотечественники!

URL: http://www.vb.kg/365660
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ата-Бейит, праздник
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