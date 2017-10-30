За доставку пенсии в 2016 году ГП "Кыргызпочтасы" получило 270 млн сомов

"Социальный фонд" за прошедший год перечислил "Кыргызпочтасы" 270 млн сомов за доставку пенсий. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как отметил Абжапаров, за услуги по доставке "Кыргызпочтасы" получает 1,3% от пенсии.

"Например, если мы отправляем 100 сомов, из них 1,3 сома перечисляются за услуги", - добавил он.

В свою очередь, добавил он, за аналогичные услуги банки получают 0,4%.

На сегодняшний день 45% пенсионеров получают пенсии из банков, и этот показатель три года назад составлял 30%.

"Сейчас у нас есть договоренности с 24 банками", - добавил он.

Отметим, средний размер пенсий по республике составляет 5520 сомов, а самый высокий размер пенсии - более 20 тысяч и их получают всего 1009 человек.

По данным Соцфонда, прожиточный минимум пенсионеров составляет 4304 сома.