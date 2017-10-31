О скрытых мотивах митинга в Таласе, или Кто манипулирует "Манасом"

Никак не могут успокоиться соратники и близкие проигравшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Они ищут повод и пытаются устраивать акции протеста. Понятно, что олигарх, потерявший деньги, причем немалые, не оправдавший надежд своих спонсоров извне, как-то пытается отквитаться за свою неудачу.

Больше всего поражение Бабанова, из-за которого получил жесткий ответ от президента Атамбаева, задело главу Казахстана Назарбаева. Он уже фактически ввел частичную блокаду Кыргызстана при каких-то странных, порой неловких оправданиях правительства Казахстана, которое внезапно прозрело и увидело серый импорт. И это стало последним аргументом для объяснения ситуации на границе в череде других.

Сначала ситуацию объясняли проведением каких-то мероприятий спецслужбами Казахстана, затем выборами в Кыргызстане, в конце концов остановились на сером импорте. Понятно, что аксакал из Акорды поставил жесткую задачу – наказать Кыргызстан, а оправдания своих действий найти любым способом. У Назарбаева, наверное, совесть заговорила перед странами ЕАЭС, которые с недоумением восприняли нарушение правил и договоренностей в рамках Союза. Самое удивительное, что правительство Казахстана только сейчас заметило неучтенку, серый импорт. Хотя вся статистика о экспорте из КНР в Кыргызстан готовится и передается кабмином КР в Евразийскую Экономическую Комиссию с разъяснениями о расхождении данных кыргызской таможни с китайской.

Астана даже не задается вопросом, кому выгоден серый импорт не только в Кыргызстане, но и в Казахстане. Ведь не может контрабандист из Кыргызстана действовать без сообщника из Казахстана, а перевозка через границу контрабанды согласуется и поддерживается достаточно влиятельными лицами в Астане. Впрочем, эти вопросы, ответы на них не столь актуальны для властей Казахстана, которые после жесткой критики Атамбаева пытаются доказать своему народу, что все не так грустно и печально. Не воруют олигархи вместе с семьей Назарбаева, а виноваты кыргызы, которые заполонили Казахстан китайской продукцией.

Хотя неучтенка импорта, которая идет в Казахстан из Китая тоже высокая - составляет более 4 млрд долларов США. А весь экспорт контролируют как раз те самые олигархи около Назарбаева и близкие казахского президента. Цель ясна – Астана не смирилась с результатами выборов и вводит в действие другой план, по которому в Кыргызстане должны быть созданы условия для дестабилизации.

И митинги в Таласе, которые прошли недавно, надо рассматривать в данном контексте, и никак иначе. Инициаторами этих акций являются те, кто лоббировал Бабанова – Бабырбек Жээнбеков и другие. Поводом последнего митинга стала обида таласцев на слова Атамбаева, который якобы назвал всех жителей региона потомками врагов Манаса – Абыке и Кобоша. Но…

Прежде чем вестись на провокации, надо просто прислушаться к словам Атамбаева. Он говорил о том, что был сильно опечален тем, что во время митинга в поддержку Бабанова молодые люди не захотели слушать отрывок из "Манаса", который хотел зачитать губернатор. Далее Атамбаев говорит о ценности эпоса, который по праву может стоять на втором месте после Корана. Атамбаев сетует на то, что молодые люди повелись на провокации потомков Кобоша и Абыке, если проигнорировали эпос.

Одним словом, Атамбаев в своей манере говорит метафорами и хочет достучаться до кыргызов, предупреждая, чтобы они не стали жертвами провокаторов, которые имеют совсем другие цели, а не те, которые провозглашают. Ранее Атамбаев говорил о том, что зарубежные олигархи и некоторые высокопоставленные лица из соседней страны хотят привести к власти своего ставленника, чтобы получить бесконтрольный доступ к богатствам Кыргызстана. И этот человек, дорвавшись до власти, просто отдаст страну в чужие руки.

Но соратники и приближенные Бабанова умело манипулируют словами Атамбаева, говоря, что он всех таласцев назвал потомками врагов Манаса. Если обратиться к эпосу, именно так и действовали Абыке и Кобош, которые после смерти Манаса хотели уничтожить весь его род. Эти враги Манаса также ловко вводили в заблуждение народ путем обмана и клеветы.

Только об этом и говорил Атамбаев.