В Кыргызстане скоро может появиться купюра в две тысячи сомов

В Кыргызстане, возможно, в скором времени появится новая валюта номиналом в две тысячи сомов. В настоящее время пока неизвестно, что и кто будет на ней изображен. Предположительно, новая банкнота будет выпущена ограниченной серией.

Однако когда именно ждать заявления от правительства о том, что Национальный банк выпускает новый номинал, неизвестно. Как рассказал "ВБ" председатель НБ КР Кубанычбек Кулматов, мы скоро всё узнаем.

"Пока все под грифом "секретно", но эта информация будет доступна в самое ближайшее время", - отметил он.

Предположительно ограниченный выпуск связан с тем, что банкнота является юбилейной. Ранее Нацбанк выпускал в честь праздников и памятных дат только монеты.

Отметим в настоящее время в Кыргызстане существуют купюры и монеты разного номинала. Например, 1, 10, 50 тыйынов, а также 1,3,5,10 сомов. Бумажные деньги существуют 20,50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 сомов. Сейчас в нашей стране функционируют банкноты четвертой серии.