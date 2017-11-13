Омурбек Бабанов покинул пост лидера фракции "Республика - Ата-Журт"

Омурбек Бабанов покинул пост лидера парламентской фракции "Республика - Ата-Журт". Такое заявление было озвучено сегодня, 13 ноября, на внеочередном заседании фракции.

В секретариате сообщили, что Бабанов принял решение сложить полномочия, так как работа партии "Республика" и парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" должна вестись более сплоченно и интенсивно для успешной реализации законопроектов и изменения социально-экономической политики.

Заявление Бабанова об уходе зачитал заместитель лидера депутат Талант Мамытов. Избрание нового лидера фракции планируется на следующих заседаниях фракции.

Напомним, после поражения на президентских выборах Бабанов покинул страну. По предварительным данным, он выехал в Россию. 4 ноября Генпрокуратура возбудила уголовное дело, обвинив его в призывах к насильственному захвату власти и возбуждении межнациональной вражды.