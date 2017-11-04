ГКНБ начал расследование уголовного дела в отношении Бабанова

Еще раз подтвержден бабановский план организации переворота. Виновные должны быть наказаны!В интернете появилась еще одна аудиозапись телефонных разговоров по плану насильственного захвата власти. В этот раз серию переговоров по плану переворота проводил Мелис Аспеков.Разговаривая с собеседником по имени Нурбек, он информирует его о плане захвата власти: "Сейчас мы говорили с этим Бабаном. Сейчас, как известно, на 15-ое может произойти что-то большое. На это работает очень-очень большие силы – и малые, и большие, и средние. Мы тоже должны собрать там 1000-2000 (человек). Если что-то произойдет, то надо всех их оттуда вытеснить. После этого здесь всё и произойдет, если он пойдет до конца".На это человек по имени Нурбек не скрывает своего беспокойства и говорит: "А не получится ситуация, как тогда?"В ответ М. Аспеков успокаивает: "Сейчас он перед многими руку пожал и дал обещания. Кажется, пойдет до конца. Его, Ташиева и им подобных надо там, у нас нет оружия, и мы должны бить мотыгой, вилами, лопатами, если потребуется".Заметно, что Нурбек испытывает боязнь, выражает беспокойство, как бы ими "не воспользовались", но в итоге поддается на уговаривания М. Аспекова и соглашается подготовить и вывести на площадь 15 октября 5-10 парней.После этого М. Аспеков разговаривает с человеком по имени Жусуп. Сообщает ему такую новость: "Темике пойдет до конца. Далее, этот разговаривал, дай бог, Адахан тоже намерен идти до конца. Кроме того, Бульдозер и Бабанчик переговорили. Бульдозер сказал: "Короче, я все начну". В общем, если опираться на слова М. Аспекова, Бабанов пообещал Бекназарову оплатить Все расходы, приказал стоять в готовности. Некто Улукбек якобы собирается собрать ребят-тачкистов с Дордоя и Ошского рынка. Говорит и про Эдиля Байсалова, что тот получает от Бабанова официальную зарплату, и иронически замечает, что он пообещал "выступить со 100 000 ребят".Можно понять, что эти слова М. Аспекова касаются акции в Ботаническом саде, которую провел 30 сентября Жанар Акаев. Аспеков отмечает в разговоре, что там был и Канат Исаев.После этого Аспеков в таком же духе разговаривает с А. Мырзаевым. Разговор с М. Жетимишбаевым состоялся после ареста К. Исаева. Аспеков сокрушается: "Я же разговаривал с Канатом байке, но у него сейчас телефон отключен и закрыли же его, Исаева. А мы с ним начали работать, а потом его задержали и мы стали изолированы". Затем просит М. Жетимишбаева сообщить" Омурбеку байке" следующее: "Сами скажите: из партии "Мекенчил" Мелис Аспеков выходит сам. Тогда 15-го туда я выведу как минимум тысячу людей. А если все хорошо получится, тогда где-то 2 тыс. человек выйдут". Жетимишбаев обещает посодействовать.Зачем они разговаривают по телефону в другой день. М. Аспеков сообщает, что "в город приехал Калмамат аке. Он родной брат Алманбета Анапияева. У него только здесь есть 300 спортсменов, ребят" и просит организовать для него встречу с Бабановым. "Я его уговорил примкнуть к нам", - говорит Аспеков.На что Жетимишбаев говорит: "Ой отлично, где он будет завтра? Завтра в Оше пройдет встреча, я бы их свел".Прослушав эти телефонные переговоры, можно сделать чёткий вывод, что О. Бабанов действительно предпринимает активнык усилия для захвата власти. Наверняка он сейчас не сможет опровергнуть, что для достижения власти у него два плана: план "А"а – подкуп голосов и план" Б" – насильственный захват власти.