Погода
$ 69.26 - 69.54
€ 80.37 - 81.07

ГКНБ начал расследование уголовного дела в отношении Бабанова

735  2
Аида Джумашева

Госкомитет национальной безопасности начал расследование уголовного дела в отношении депутата парламента Омурбека Бабанова. Об этом сегодня, 4 ноября, "ВБ" сообщили в пресс-службе ведомства.

На вопрос, вызван ли политик на допрос, в ГКНБ не ответили.

Отметим, по предварительным данным, политик уехал из страны.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", обвинив его в публичных призывах к насильственному захвату власти и возбуждение национальной вражды.

28 сентября в ходе предвыборной агитации, кандидат на должность президента Бабанов провёл встречу с жителями микрорайона Амир Тимур (Он-Адыр) города Оша, преимущественно узбекской национальности. Выступая перед собравшимися с публичной речью, он с целью получения голосов узбекской части населения высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению. Экспертиза подтвердила, что высказывания Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти. 

URL: http://www.vb.kg/369181
Теги:
ГКНБ, Омурбек Бабанов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
nur iza
04.11.2017, 15:11
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 71
Минусов: 75
Комментариев: 87

Еще раз подтвержден бабановский план организации переворота. Виновные должны быть наказаны!В интернете появилась еще одна аудиозапись телефонных разговоров по плану насильственного захвата власти. В этот раз серию переговоров по плану переворота проводил Мелис Аспеков.Разговаривая с собеседником по имени  Нурбек, он информирует его о плане захвата власти: "Сейчас мы говорили с этим Бабаном. Сейчас, как известно, на 15-ое может произойти что-то большое. На это работает очень-очень большие силы – и малые, и большие, и средние. Мы тоже должны собрать там 1000-2000 (человек). Если что-то произойдет, то надо всех их оттуда вытеснить. После этого здесь всё и произойдет, если он пойдет до конца".На это человек по имени Нурбек не скрывает своего беспокойства и говорит: "А не получится ситуация, как тогда?"В ответ М. Аспеков успокаивает: "Сейчас он перед многими руку пожал и дал обещания. Кажется, пойдет до конца. Его, Ташиева и им подобных надо там, у нас нет оружия, и мы должны бить мотыгой, вилами, лопатами, если потребуется".Заметно, что Нурбек испытывает боязнь, выражает беспокойство, как бы ими "не воспользовались", но в итоге поддается на уговаривания М. Аспекова и соглашается подготовить и вывести на площадь 15 октября 5-10 парней.После этого М. Аспеков разговаривает с человеком по имени Жусуп. Сообщает ему такую новость: "Темике пойдет до конца. Далее, этот разговаривал, дай бог, Адахан тоже намерен идти до конца. Кроме того, Бульдозер и Бабанчик переговорили. Бульдозер сказал: "Короче, я все начну". В общем, если опираться на слова М. Аспекова, Бабанов пообещал Бекназарову оплатить Все расходы, приказал стоять в готовности. Некто Улукбек якобы собирается собрать ребят-тачкистов с Дордоя и Ошского рынка. Говорит и про Эдиля Байсалова, что тот получает от Бабанова официальную зарплату, и иронически замечает, что он пообещал "выступить со 100 000 ребят".Можно понять, что эти слова М. Аспекова касаются акции в Ботаническом саде, которую провел 30 сентября Жанар Акаев. Аспеков отмечает в разговоре, что там был и Канат Исаев.После этого Аспеков в таком же духе разговаривает с А. Мырзаевым. Разговор с М. Жетимишбаевым состоялся после ареста К. Исаева. Аспеков сокрушается: "Я же разговаривал с Канатом байке, но у него сейчас телефон отключен и закрыли же его, Исаева. А мы с ним начали работать, а потом его задержали и мы стали изолированы".   Затем просит М. Жетимишбаева сообщить" Омурбеку байке" следующее: "Сами скажите: из партии "Мекенчил" Мелис Аспеков выходит сам. Тогда 15-го туда я выведу как минимум тысячу людей. А если все хорошо получится, тогда где-то 2 тыс. человек выйдут".  Жетимишбаев обещает посодействовать.Зачем они разговаривают по телефону в другой день. М. Аспеков сообщает, что "в город приехал Калмамат аке. Он родной брат Алманбета Анапияева. У него только здесь есть 300 спортсменов, ребят" и просит организовать для него встречу с Бабановым. "Я его уговорил примкнуть к нам", - говорит Аспеков.На что Жетимишбаев говорит: "Ой отлично, где он будет завтра? Завтра в Оше пройдет встреча, я бы их свел".Прослушав эти телефонные переговоры, можно сделать чёткий вывод, что О. Бабанов действительно предпринимает активнык усилия для захвата власти. Наверняка он сейчас не сможет опровергнуть, что для достижения власти у него два плана: план "А"а – подкуп голосов и план" Б" – насильственный захват власти. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
nur iza
04.11.2017, 15:11
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 71
Минусов: 75
Комментариев: 87

Еще раз подтвержден бабановский план организации переворота. Виновные должны быть наказаны!В интернете появилась еще одна аудиозапись телефонных разговоров по плану насильственного захвата власти. В этот раз серию переговоров по плану переворота проводил Мелис Аспеков.Разговаривая с собеседником по имени  Нурбек, он информирует его о плане захвата власти: "Сейчас мы говорили с этим Бабаном. Сейчас, как известно, на 15-ое может произойти что-то большое. На это работает очень-очень большие силы – и малые, и большие, и средние. Мы тоже должны собрать там 1000-2000 (человек). Если что-то произойдет, то надо всех их оттуда вытеснить. После этого здесь всё и произойдет, если он пойдет до конца".На это человек по имени Нурбек не скрывает своего беспокойства и говорит: "А не получится ситуация, как тогда?"В ответ М. Аспеков успокаивает: "Сейчас он перед многими руку пожал и дал обещания. Кажется, пойдет до конца. Его, Ташиева и им подобных надо там, у нас нет оружия, и мы должны бить мотыгой, вилами, лопатами, если потребуется".Заметно, что Нурбек испытывает боязнь, выражает беспокойство, как бы ими "не воспользовались", но в итоге поддается на уговаривания М. Аспекова и соглашается подготовить и вывести на площадь 15 октября 5-10 парней.После этого М. Аспеков разговаривает с человеком по имени Жусуп. Сообщает ему такую новость: "Темике пойдет до конца. Далее, этот разговаривал, дай бог, Адахан тоже намерен идти до конца. Кроме того, Бульдозер и Бабанчик переговорили. Бульдозер сказал: "Короче, я все начну". В общем, если опираться на слова М. Аспекова, Бабанов пообещал Бекназарову оплатить Все расходы, приказал стоять в готовности. Некто Улукбек якобы собирается собрать ребят-тачкистов с Дордоя и Ошского рынка. Говорит и про Эдиля Байсалова, что тот получает от Бабанова официальную зарплату, и иронически замечает, что он пообещал "выступить со 100 000 ребят".Можно понять, что эти слова М. Аспекова касаются акции в Ботаническом саде, которую провел 30 сентября Жанар Акаев. Аспеков отмечает в разговоре, что там был и Канат Исаев.После этого Аспеков в таком же духе разговаривает с А. Мырзаевым. Разговор с М. Жетимишбаевым состоялся после ареста К. Исаева. Аспеков сокрушается: "Я же разговаривал с Канатом байке, но у него сейчас телефон отключен и закрыли же его, Исаева. А мы с ним начали работать, а потом его задержали и мы стали изолированы".   Затем просит М. Жетимишбаева сообщить" Омурбеку байке" следующее: "Сами скажите: из партии "Мекенчил" Мелис Аспеков выходит сам. Тогда 15-го туда я выведу как минимум тысячу людей. А если все хорошо получится, тогда где-то 2 тыс. человек выйдут".  Жетимишбаев обещает посодействовать.Зачем они разговаривают по телефону в другой день. М. Аспеков сообщает, что "в город приехал Калмамат аке. Он родной брат Алманбета Анапияева. У него только здесь есть 300 спортсменов, ребят" и просит организовать для него встречу с Бабановым. "Я его уговорил примкнуть к нам", - говорит Аспеков.На что Жетимишбаев говорит: "Ой отлично, где он будет завтра? Завтра в Оше пройдет встреча, я бы их свел".Прослушав эти телефонные переговоры, можно сделать чёткий вывод, что О. Бабанов действительно предпринимает активнык усилия для захвата власти. Наверняка он сейчас не сможет опровергнуть, что для достижения власти у него два плана: план "А"а – подкуп голосов и план" Б" – насильственный захват власти. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  