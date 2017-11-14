Атамбаев выразил соболезнования Роухани в связи с жертвами от землетрясения

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями в результате землетрясения, произошедшего в западных провинциях Ирана. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

"Прошу Вас передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме соболезнования президента КР.