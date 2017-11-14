Шок! Сожительница педофила ради него готова пожертвовать детьми

Состоялось очередное судебное заседание по делу об изнасиловании несовершеннолетней Алины сожителем ее матери Бахтияром Т. Однако решение по делу суд так и не вынес. Стороны даже не перешли к прениям, потому что адвокат защиты вновь обратилась к судье с очередными ходатайствами – об отводе судьи и о проведении повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы девочки.

Стоит отметить, в материалах уголовного дела имеется заключение судмедэксперта, а также заключение врача-гинеколога, проводившего первичный осмотр девочки, собственно, и ставшее основанием для обращения опекуна несовершеннолетней в правоохранительные органы по факту изнасилования.

Имеются и протоколы допросов судмедэксперта и врача, а также самой потерпевшей, которая неоднократно указывала на то, что Бахтияр Т. систематически занимался с ней сексом. Также имеется заключение психолога, работавшего с Алиной, который также подтверждает, что в беседе девочка рассказывала о нескольких фактах насилия со стороны сожителя ее матери. В этой связи специалист даже рекомендовал госпитализировать ребенка для психологической реабилитации. Однако защите этого показалось недостаточно.

Еще одну экспертизу подсудимый через своего адвоката потребовал назначить, потому что якобы не доверяет экспертам, проводившим судебно-медицинское освидетельствование в процессе следствия. При этом адвокат в своем ходатайстве указывает имя и контакты эксперта, которому просит поручить проведение повторного освидетельствования ребенка. А тот факт, что данный эксперт является хорошей знакомой адвоката, защита не считает противозаконным.

Между тем, по мнению независимых юристов, которые консультируют сторону потерпевшей, здесь вполне может иметь место преступный сговор адвоката и эксперта с целью сфабриковать ложное заключение, на основании которого суд будет вынужден освободить подсудимого в зале суда. Еще, как вариант, юристы предполагают, что адвокат в отсутствие средств защиты попросту пытается развалить дело.

Так или иначе судья поддержала ходатайство защиты и вынесла постановление на проведение повторной судебно-медицинской экспертизы. Правда, указала, что комиссию должно назначить Министерство здравоохранения КР.

Стоит отметить, что мать потерпевшей девочки по-прежнему находится на стороне защиты, "отказываясь верить, что ее любимый мог так поступить с ее малолетней дочерью". Она поддерживает действия адвоката и настаивает на повторной экспертизе, нисколько не задумываясь о том, как это может отразиться на психическом состоянии несовершеннолетней девочки, которая и так очень болезненно переживает происходящее.

Однако Алина не сдается. Она стойко переносит все судебные заседания и уверенно указывает на своего обидчика, не отказываясь от своих предыдущих показаний, несмотря на то, что Бахтияр Т. даже на скамье подсудимых угрожает ей и ее старшей сестре.

На предпоследнем заседании суда, когда Бахтияра Т. проводили под конвоем по коридору, он рванулся в сторону ребенка, напугав ее до того, что она не могла дышать, а потом несколько минут не могла произнести ни слова. На следующее заседание суд решил не вызывать Алину.

Во время последнего заседания подсудимый вел себя не менее агрессивно, он вскакивал с места, оскорблял сестру Алины, которая является официальным представителем своей несовершеннолетней сестры в суде, угрожал ей расправой, не реагируя на замечания судьи и конвоиров. Адвокат своего подопечного утихомирить даже не пыталась. В итоге судья была вынуждена удалить Бахтияра Т. из зала суда.

Но и при таком поведении подсудимого его адвокат строчит во все инстанции жалобы на неправомерное отношение участников процесса к ее подзащитному, и на каждом судебном заседании зачитывает вслух его конституционные права.

Адвокат утверждает, что верит в невиновность своего подзащитного и говорит, что если "экспертиза докажет его вину, то она сама будет просить для него самого сурового наказания". Но верится в это почему-то с трудом.

Адвокат, щедро финансируемый матерью ребенка, подвергшегося насилию, прикладывает все усилия для того, чтобы преступник ушел от ответственности и не получил адекватного наказания за преступление, совершенное им против несовершеннолетней девочки.

В одной из бесед с психологом Алина рассказала, что Бахтияр, после того как делал с ней эти ужасные вещи, говорил ей привести к нему еще и подружку...

Естественно, подсудимый, будучи не единожды судимым ранее, прекрасно понимает, что ждет его в колонии, если суд признает его виновным, поэтому и пытается уйти от ответственности. Его позиция, в принципе, понятна. В какой-то мере можно понять даже адвоката, это ее работа - защищать таких, как Бахтияр. Но вот понять мать, которая в жертву извращенцу-педофилу готова принести собственных дочерей, невозможно.

Напомним, судебный процесс над Бахтияром Т., обвиняемым в педофилии, длится уже более десяти месяцев. При наличии доказательств – судебных экспертиз и показаний десятилетней Алины, которую подсудимый насиловал на протяжении нескольких месяцев, суд не может вынести решение, потому что этому всячески препятствует мать девочки Елена, бывшая сожительница подсудимого.

Напомним, чтобы нанять адвоката, Елена продала дом, в котором вместе с ней проживали и ее несовершеннолетние дети. Сейчас они живут в съемной квартире, Алину забрала к себе ее старшая сводная сестра Алиса. Сама же Елена все свободное время проводит в консультациях с адвокатом да на свиданиях с бывшим сожителем. Она даже обратилась к судье с просьбой разрешить им с подсудимым Бахтияром Т. узаконить отношения, то есть вступить в брак.

Что движет Еленой – нереальная любовь к подсудимому или страх оказаться с ним на одной скамье, учитывая, что есть основания полагать, что она была в курсе, что вытворяет сожитель с малолетней дочерью, непонятно. Между тем она предпринимает самые невероятные уловки, чтобы вытащить Бахтияра Т. из-за решетки.