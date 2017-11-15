Дворцовый этикет и протоколы. В свет вышла книга о работе А. Атамбаева

В Бишкеке презентована книга "Вместе с президентом. Движение по большому пути". Автор произведения - корреспондент российского информагентства "Интерфакс" Наталья Любезнова. Журналист делится на страницах хроники своими впечатлениями, мыслями, наблюдениями и выводами в результате своей работы в так называемом "президентском пуле".

Президентский пул (англ. pool - объединение, коллектив, рабочая группа), - общепринятое название группы журналистов, на постоянной основе освещающих деятельность президента Кыргызстана.

"Это итог проделанной совместной работы президента, сотрудников средств массовой информации, аппарата главы государства и других официальных лиц. Книга написана в виде расширенных информационных заметок. Ее можно отнести к жанру документальной журналистики. Я постаралась зафиксировать все то, что происходило во внешнеполитической деятельности президента, начиная с 2011-го по 2017 год. Я попыталась показать весь тот труд, совершенный Алмазбеком Атамбаевым, направленный на то, чтобы Кыргызстан смог освободиться из своеобразной изоляции и попасть в орбиту новых внешнеполитических отношений", - поделилась с "ВБ" Наталья Любезнова.

Сам процесс написания книги занял около полугода, хотя материал и первые заметки автор стала делать еще в 2011-м. События описываются в репортерских зарисовках в хронологическом порядке. По цитатам, выдержкам из выступлений официальных лиц можно проследить статус отношений ключевых игроков внешнеполитической арены к Кыргызстану и как менялось его положение на ней.

"Книга состоит из сюжетов, которые описывают отдельно взятое событие. Она состоит из четырех глав, которые выстроены в хронологическом порядке. Особое внимание уделено такому значимому для Кыргызстана событию, как вступление в Евразийский экономический союз. Я попыталась показать весь тот драматизм, который переживала страна и ее руководитель, как проходил весь этот путь", - рассказала Наталья Любезнова.

В книге много интересных и курьезных моментов, которые не попали в прицел видеокамер и фотоаппаратов и о которых умолчали новостные информационные ленты.

"В этом году была запланирована встреча Атамбаева с королем Бельгии Филиппом. Журналистский пул был на такой встрече впервые. Стоит отметить, дворцовый этикет отличается от общепринятого. Нас предупредили, что согласно установленным правилам поведения во время появления короля журналисты должны молчать и не смотреть на монарха, будто мы его не замечаем. В ожидании встречи журналисты, которые сами по себе шумные, принялись эмоционально обсуждать различные события. Мимо проходил мужчина в костюме, очках, ничем не отличающийся от других служащих дворца, который с нами поздоровался, улыбнулся. Никто не обратил на него особого внимания и все продолжили дискуссию. Как оказалось, этот мужчина и был королем Бельгии", - вспоминает Любезнова.

"Атамбаевым был сделан огромный вклад и приложены большие усилия для того, чтобы о Кыргызстане, нашей стране, заговорили. Это был сложный, трудоемкий процесс, который требовал отработки каждой детали и принятия важных и ответственных решений со стороны главы государства", - подводит итог интервью автор книги "Вместе с президентом. Движение по большому пути" Наталья Любезнова.