Полный текст выступления Атамбаева на Нацсовете по устойчивому развитию КР

Под председательством президента КР Алмазбека Атамбаева сегодня, 15 ноября, в госрезиденции "Ала-Арча" прошло VI заседание Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики.

В ходе заседания глава государства выступил с речью.

Приводим полный текст выступления президента КР:

Уважаемые члены Национального совета!

Сегодня особенный день. Рядом с действующим президентом находится и избранный президент. Я хотел бы пожелать, чтобы это стало доброй традицией. Чтобы Сооронбай Шарипович через шесть лет точно так передавал свои полномочия, учил нового президента тому, что знает, и помогал, конечно же.

Сегодня мы собрались, чтобы вместе обсудить проект Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики до 2040 года.

Новый документ станет логичным продолжением Национальной стратегии устойчивого развития до 2017 года, которую мы утвердили почти пять лет назад в этом зале.

Уважаемые участники заседания,

Я уже отмечал, что принятие стратегии устойчивого развития на 2013-2017 годы себя полностью оправдало. Потому что страна, все органы власти, общество получили документ, по которому мы сверяли наши шаги и планы работ.

Это было сложное для страны время, когда мы создали Национальный Совет, на котором все вместе обсуждали самые насущные и наболевшие вопросы развития страны.

На Совете была принята действующая Национальная стратегия устойчивого развития. Ее реализация позволила достичь нам главного – стабильности. Потому что мы смогли консолидировать все общество вокруг общенациональных идей и проектов.

Мы смогли благодаря этому документу, благодаря труду граждан Кыргызстана вывести страну на путь устойчивого развития.

Вы помните, там докладывались абсолютно разные сферы. Многие были удивлены, что там не только экономика, но и, например, честные выборы, судебная реформа, реформа уголовного права, культура, язык, религия. Время доказало, что такой документ нужен. Обширный документ, который охватывает все сферы жизни государства.

Мы шаг за шагом создавали условия для укрепления демократии в Кыргызстане. Хочу напомнить, какие вопли были против референдума в Кыргызстане. И вопили именно якобы защитники демократии. Но именно референдум прошлого года был одним из этапов развития демократии в Кыргызстане.

То, что мы закладывали в той стратегии – прозрачные выборы, позволило вернуть доверие народа к власти. Все последние выборы проходят без каких-либо митингов. Единственный митинг был организован в Таласе после выборов президента. Вчера я смотрел, они уже выступают, говорят, что им не заплатили деньги. Бог им судья, организаторам этих митингов. Но я думаю, что ни у кого нет сомнения, что каждый голос честно просчитывается. Другое дело, мы должны прийти к тому, чтобы граждане в будущем не продавали свои голоса. Для этого надо пробуждать самосознание людей, и, конечно же, повышать уровень жизни людей. И хочу напомнить, у нас благодаря именно программе развития приняты такие документы, которые реально помогли объединить многонациональный народ Кыргызстана. В частности это по религии, языковой и этнической политике.

Проведена большая подготовительная работа в части реформирования судебной системы. За 5 лет нами в 5 раз увеличено финансирование судов. Этого нет ни в одной стране мира. Почему реформа не заработала как следует? Потому что были приняты чуть ли не десять громадных кодексов, которые будут вступать с 1 января 2018 года.

После вступления в силу этих кодексов, мы наглядно увидим кардинальные перемены к лучшему в работе судов всех уровней. Потому что в самих законах была заложена коррупция. Можно отдать штраф, а можно ждать 25 лет в суде. Вы сами понимаете, какой выбор большой у судьи сразу получается. И у преступника – что ему легче: дать деньги и заплатить штраф или сидеть 25 лет.

И благодаря стратегии 2013-2017 годов мы провели очень сильную реформу в армии. У нас теперь есть армия. Шесть лет назад у нас ее не было, и я провел много бессонных ночей, когда у нас были проблемы на границе, когда угрожали войной. Как президент могу сказать, теперь у нас есть армия, и мы теперь готовы дать отпор любому, кто захочет помешать мирной жизни наших граждан.

Вы также знаете, что заложены были задачи по борьбе с коррупцией. У нас, в Кыргызстане, в отличие от других стран в регионе, нет неприкасаемых. Какую бы они должность не занимали, чьими бы они родственниками не были, они за свои преступления ответят. И я готов ответить, если я где-то нарушил законы Кыргызстана. Я буду жить здесь, и я законопослушный гражданин.

Уважаемые участники заседания,

Вы все прекрасно помните, как предсказывали крах Кыргызстану. Больше того, мне рассказывал президент России, и другие президенты, как обсуждался раздел Кыргызстана, кому какая область достанется.

Но мы выдержали все, и даже последний финансовый кризис ударил намного сильнее по другим странам, у которых и нефть, и газ. А мы сохранили устойчивость нашей национальной валюты, она упала намного меньше, чем у соседних стран, мы не допустили резкого спада ВВП.

Для развития бизнесу нужен большой рынок. Мы с большой надеждой вступили в ЕАЭС. Я считаю, что это правильное решение, и сегодня мы должны оставаться в ЕАЭС.

Сегодня, к сожалению, во многих российских и казахских СМИ пишут о том, что Кыргызстан, Атамбаев хочет развалить ЕАЭС.

Это полный бред! Мы не собирались и не собираемся выходить из состава ЕАЭС.

А фактически реальность такова, что Кыргызстан уже больше месяца как отрезан от остальных стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от них. И этого не видят только полные идиоты или те, кто не хочет этого видеть, кто пишет заказные статьи.

Причем Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Атамбаев потребовал от руководителей Казахстана уважать суверенитет и законы Кыргызстана. Не надо нам навязывать свои правила и вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

К сожалению, говоря о будущем ЕАЭС, хочу сказать, что пока экономические отношения между странами ЕАЭС будут регулироваться не принятыми договорами и соглашениями, а капризами и прихотями руководителей отдельных стран, ЕАЭС не сможет стать цивилизованным экономическим союзом.

Подтверждает это и полное равнодушие к сложившейся ситуации руководителей стран ЕАЭС и полное бездействие и равнодушие руководства Евразийской Экономической Комиссии во главе с Тиграном Саркисяном, который должен был бить в колокола.

Такова горькая реальность, таковы факты.

Да, по прогнозам нашего правительства, Кыргызстан потеряет из-за блокады около 0,3% ВВП. Мы это переживем. Но на деле действия руководства Казахстана и бездействие ЕЭК нанесли куда больший, непоправимый ущерб имиджу и репутации ЕАЭС в глазах мирового сообщества и глазах наших соседей по региону. Кто теперь захочет войти в такой экономический Союз, который только на бумагах, в котором ни одно соглашение, ни один договор не действует. А действуют и работают капризы и прихоти какого-нибудь царька.

Уважаемые участники заседания, мои сограждане, кыргызстанцы!

Я помню, как весной 2014 года по прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней республики, отключили газ южным областям Кыргызстана.

Около миллиона кыргызстанцев тогда остались без газа и даже без света, потому что вместо газа все жители городов перешли на электричество и линии передач просто не выдержали перегрузки. Отключили весной и это продолжалось до января 2015 года, почти 9 месяцев. А осень в том году выдалась холодной, да и зима пришла рано и была суровой.

Я помню, как тогда проводил встречи с жителями Оша и других городов юга страны. Я слышал только одно: простые граждане, кыргызстанцы, узбеки и русские, татары и кыргызы говорили мне: "Вы наш президент. Независимость страны и честь нам дороже Мы выдержим". Я благодарен всем им. Низкий им поклон! Это всегда будет в моем сердце, это настоящие патриоты нашей страны.

И я помню, как кричали наши политиканы, как кричали депутаты парламента, требуя, чтобы Президент Атамбаев поехал на поклон к престарелому диктатору, поклонился в ножки, попросил прощение, чтобы дали газ.

Ведь так и было раньше, и Акаев, и Бакиев ездили на поклон к богатым соседям, отдавали нашу землю, отдавали за бесценок богатства страны, предавали интересы Кыргызстана.

И сейчас я читаю в СМИ и вижу по телеканалам, как также истерично вопят наши политиканы и политиканши, как ехидничают некоторые депутаты парламента, чтобы президент Атамбаев упал в ножки богатому соседу, попросил прощение.

Это все политическое дерьмо, которому не дорога наша страна. За что я должен просить прощение? За то, что я потребовал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана? За то, что потребовал уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана, в котором тоже запрещается вмешиваться во внутренние дела страны.

Никто отныне не имеет права навязывать нам свои порядки. Как нам жить, каким путем идти, тем более кого нам выбирать главой своего государства!

И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто решил нагло влезть в наши внутренние дела. Те, кто хотел навязать нам свои правила. Те, кто хотел посадить свою "шестерку" в кресло президента суверенного Кыргызстана.

Да, их "шестерка сядет". Но не в кресло президента Кыргызской Республики, а на нары.

Уважаемые сограждане!

Кыргызстанцы!

Мы пережили блокаду 2010 года, когда были человеческие жэртвы.

Мы пережили энергоблокаду 2014 года. Мы переживем и эту блокаду!

Кыргызстан от таких испытаний становится только сильнее и крепче!

Все президенты, все диктаторы рано или поздно уходят. Иногда по своей воле, иногда по воле народа, иногда по воле божьей. Вперед ногами, но уходят.

А народы остаются. Так было всегда и так будет.

Есть у народов Центральной Азии поговорка: сосед ближе и роднее, чем дальний родственник.

Мы, соседи, соседние государства, должны жить в мире и согласии. Уважать друг друга. Относиться как к равному. И помнить: что если ты поджигаешь дом соседу, то ветер может переметнуться и пламя перекинется на твой собственный дом. Соседа надо уважать и с соседом надо дружить. Нет худа без добра, благодаря таким блокадам мы узнаем свои уязвимые места. Благодаря энергоблокаде, мы реально добились энергетической независимости. И теперь мы видим, что такие инфраструктурные проекты такие как энергетика, дороги – они абсолютно необходимы Кыргызстану. И когда какой-то депутат парламента Зиядин Жамалидинов орет, зачем мы берем кредиты на дороги, на энергетику, - это враг Кыргызстана. Для вас, депутаты, говорю. Если бы в то время меньше орали в парламенте, правительство взяло бы кредиты и построили бы альтернативные дороги. Был бы альтернативный рынок. Потому что на ту же железную дорогу, на альтернативный маршрут согласен Китай. Надо брать кредит и не слушать тех, кто вопит в парламенте. Если парламент впредь будет мешать нашей стране развиваться, тогда нам не нужен такой парламент.

Давайте думать не про себя, не про популизм, давайте думать про страну, товарищи депутаты.

Конечно, строятся альтернативные дороги, надо без всякой боязни брать кредит и строить железные дороги по тому маршруту, который мы отстояли. Потому что одновременно мы соединим север и юг Кыргызстана по железной дороге.

Тем более, что Китай согласен на наш вариант маршрута железной дороги. Конечно, строительство железной дороги потребует несколько лет для реализации, но запуск международной автотрассы Ташкент – Ош – Кашгар надо реализовать уже до конца следующего года.

Те, кто говорят, что наша сельхозпродукция не нужна Китаю, нагло врут. Мне председатель КНР Си Цзиньпин лично неоднократно говорил, что Китай нуждается в экологически чистых продуктах. В Китае все на удобрениях, а в Кыргызстане нет даже завода по удобрениям. Надо работать с Китаем, раз нас отрезают от ЕАЭС, надо искать другие рынки.

Надо признать, многое из того что мы планировали не удалось сделать. Главное, мы сделали систему, мы нашли свою дорогу.

Кыргызстан очень трудно раскачать и расшатать.

Сегодняшняя стратегия – это труд большой группы экспертов, проведена большая работа. Учтены все возможности Кыргызстана, главное видение будущего страны, главная идея, пронизывающая стратегию, - человек является главной нашей ценностью и именно он должен стать главной целью стратегии развития.

Все программы развития, все национальные проекты должны быть подчинены главной цели – обеспечению возможностей для развития человека, его успешного, комфортного и безопасного существованию в современном и будущем мире.

Конечно, очень сложно говорить о далеком 2040 годе, но я уверен, что Кыргызстан выйдет на этот рубеж сильным, самодостаточным государством, в центре которого находится человек как высшая ценность, его жизнь, здоровье, права и свободы.

Кыргызстан станет страной свободных людей с единым национальным духом - кыргыз жараны, сильной экономикой и высоким качеством жизни.

Уважаемые участники заседания,

Правильно поставленные цели развития страны помогут обеспечить достойное место Кыргызстана в мировом сообществе, с надежными гарантиями мира и безопасности, развитой, отвечающей национальным интересам системой внешних связей.

Уважаемые участники заседания,

Решение столь крупных и масштабных задач потребует от нас создания эффективной системы управления экономикой, обеспечивающей устойчивое развитие страны в любых возможных ситуациях.

Хочу еще раз повторить: Кыргызстан должен стать раем для предпринимателей. Мы должны прежде всего опираться на инициативу людей, а не на госпредприятия. Поэтому мы должны убрать все помехи и препоны, которые мешают ускоренно развиваться малому, среднему и крупному бизнесу. И постепенно уменьшать проверяющих, мы уже ликвидировали, что могли, но и дальше надо уменьшать.

И в этом надо опираться на программу "Таза Коом", должна быть чистая, прозрачная страна.

Я также хочу открыто сказать, многие до сих пор не поняли, что за референдум мы проводили в декабре прошлого года.

1 декабря вступят в силу все поправки в Конституцию страны, принятые на всенародном референдуме. Эти поправки существенно расширяют полномочия правительства, а роль Жогорку Кенеша становится еще более важной. Ведь именно в Парламенте формируется состав правительства.

До 2040 года мы должны постепенно полностью перейти к парламентской форме правления. Потому что мировой опыт показывает: из 53 стран, 51 развитая страна с парламентской формой правления.

До выборов нового парламента в 2020 году, мы должны еще раз проанализировать Кодекс о выборах.

В новый парламент должны прийти не богачи и демагоги, а люди, болеющие за страну, честные и порядочные. Надо сделать так, чтобы бизнес не боялся за свой кошелек, многие идут в парламент только из-за того, что боятся передела собственности. Никаких переделов собственности не было за 6 лет и не будет в дальнейшем. Поэтому я хочу пожелать бизнесменам – лучше заниматься своим делом, а в Парламент надо идти тем, кто готов заниматься законами, кто готов воевать за интересы не своего кошелька, своего бизнеса, а за интересы своей страны.

В заключение своего выступления я хочу сказать, что это все нам непросто далось, эта дорога достигнута ценой жизни многих людей. За сегодняшний наш путь погибли простые люди страны в аксыйских событиях 2002 года, ради этого погибали наши граждане 7 апреля 2010 года!

Создание независимого и суверенного государства веками было главной мечтой нашего народа.

Больше тысячи лет прошло со времени гибели Великого Кыргызского Каганата, пока Всевышний не дал нам снова возможность построить свою независимую страну. Страну свободных и гордых людей. Только здесь, в своей стране, мы можем быть счастливы и мы обязаны сделать все для того, чтобы каждый гражданин чувствовал себя здесь комфортно, в уюте и безопасности.

И вместе мы сможем!