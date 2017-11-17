Вице-премьер Д. Зилалиев освобожден от занимаемой должности

Дуйшенбек Зилалиев освобожден от занимаемой должности вице-премьер-министра КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 24 конституционного Закона КР "О Правительстве КР" Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович освобожден от занимаемой должности вице-премьер-министра КР.

Данное решение принято на основании представления премьер-министра КР Сапара Исакова, который обосновал его переходом Дуйшенбека Зилалиева на другую работу.