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Атамбаев принял участие в Гала-открытии международного форума в Питере

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в Гала-открытии VI международного Санкт-Петербургского культурного форума. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

Вчера, 17 ноября, в рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург в качестве почетного гостя глава государства принял участие в Гала-открытии VI международного Санкт-Петербургского культурного форума.

Президент России Владимир Путин на открытии форума поприветствовал Алмазбека Атамбаева, а также обратился к участникам торжественного мероприятия.

"Уже в шестой раз творческие деятели многих стран мира собираются в Санкт-Петербурге для того, чтобы обсудить с коллегами актуальные проблемы искусства, образования, сохранения исторического и культурного наследия, поделиться своими идеями, определить новые векторы развития в гуманитарном сотрудничестве", - сказал Президент Владимир Путин.

Отметим, Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии открытия форума по личному приглашению Владимира Путина.

URL: http://www.vb.kg/369841
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин
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Комментарии
Заман Бероев
18.11.2017, 12:17
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 7
Комментариев: 36

Атамбаев и Путин сидят рядом. Совпадение?.))

Назарбаев, открывай границы, это не Тюрьма, а ЕАЭС!

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sarishkin jva
18.11.2017, 12:18
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Минусов: 15
Комментариев: 87

раньше таких частых приглашений не было как сейчас .сейчас многие хотят с нами сотрудничать имело дело благодаря Атамбаеву стране удалось вернуть доверие ,которое было просрано другими предыдущими властями 

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Тима
18.11.2017, 12:22

ага доверие есть ! а народу кушать не чего ! 

чинушам не понять этого ! 

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