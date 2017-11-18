Атамбаев принял участие в Гала-открытии международного форума в Питере

Президент Алмазбек Атамбаев принял участие в Гала-открытии VI международного Санкт-Петербургского культурного форума. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

Вчера, 17 ноября, в рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург в качестве почетного гостя глава государства принял участие в Гала-открытии VI международного Санкт-Петербургского культурного форума.

Президент России Владимир Путин на открытии форума поприветствовал Алмазбека Атамбаева, а также обратился к участникам торжественного мероприятия.

"Уже в шестой раз творческие деятели многих стран мира собираются в Санкт-Петербурге для того, чтобы обсудить с коллегами актуальные проблемы искусства, образования, сохранения исторического и культурного наследия, поделиться своими идеями, определить новые векторы развития в гуманитарном сотрудничестве", - сказал Президент Владимир Путин.

Отметим, Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии открытия форума по личному приглашению Владимира Путина.