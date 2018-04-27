А коалиция-то ненастоящая! И нового спикера ждать не стоит

Добавление в парламентское большинство еще одной партии незаконно. Об этом VB.KG заявил депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс").

По словам народного избранника, коалиция, как прописано это законодательно – объединение нескольких фракций. И выбирают ее единожды путем голосования.

- Речи о добавлении или прибавлении в Законе нет. Да, конечно, запрета на это не прописано. Но в Конституции КР в статье 5 говорится, что госорганы не имеют право выходить за рамки полномочий. Если гражданам можно делать то, что не запрещено, то госорганам нет. Поэтому подобная инициатива коалиции выглядит как сознательное использование лазейки в законе. Лично я считаю это грубым нарушением. Получается, без развала коалиции теперь можно убавлять за критику и прибавлять за похвалы. Это вне рамок закона, тем более, когда речь идет о законодательном органе, - возмущен Масалиев.

Парламентарий подчеркнул, что при таком раскладе не будет и нового спикера, что является обязательным при новой коалиции. Депутат планирует написать письмо на имя торага Дастана Джумабекова о нарушении.

- Если же он проигнорирует или отклонит это заявление, то следующей инстанцией будет Конституционный суд, - добавил нардеп.

Напомним, 19 апреля 2018 года в коалицию большинства добавилась еще одна партия. Помимо СДПК, "Кыргызстана" и "Бир бол" в нее вошла "Республика – Ата-Журт". Последняя ранее представляла оппозиционное крыло парламента.