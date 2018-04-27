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Миссия "Ата-Мекена": Сегизбаева посадить, Текебаева освободить

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Виктория Григоренко

Алмамбет Шыкмаматов на заседании фракции "Ата Мекен" потребовал нового генпрокурора КР Откурбека Джамшитова привлечь экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева к ответственности по делу о "Белизгейте".

"Он тогда обвинил в махинациях трех народных избранников. Заявив, что те получили по 8% акций в MegaCom. И имеют с них долю в 23 млн долларов. В итоге в дело включился ЖК, глава КР и ряд СМИ. Но доказательств так представлено и не было. А это - ст. 350 Уголовного кодекса КР "Подделка и использование поддельных документов". Также он нарушил инструкцию о передвижении оперативной информации, разгласив документ. Здесь еще просматривается и ст. 304 "Злоупотребление властью". При этом наши лондонские адвокаты в течение недели доказали, что из Белиза таких документов не поступало. Примечательно, что начальник следственного управления ГКНБ Мусаканов был откомандирован в Белиз и оттуда привез поддельные документы. Поэтому требую представителя АКС ГКНБ поднять это дело", - отметил Шыкмаматов.

Напомним, в 2017 году в парламенте на тот момент глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев сообщил, что по делу о "Белизгейте" получены три трастовых документа. Назвав их "оперативной удачей". И по сей день Абдиль Кенешевич настаивает на том, что документы эти подлинные, и Текебаева посадили не зря.

В интервью газете "Дело №" он заявил, что "критики, считаю, не поняли или не хотят понять главного. Материалы, полученные ГКНБ из Белиза, сыграли огромную роль в понимании масштабов коррупции вокруг сотового оператора "Мегаком" в 2010-2012 годах. Несмотря на все громкие обвинения в свой адрес, я и сегодня уверен, что в 2016 году поступил правильно, подняв тему "Мегакома". Я сделал всё необходимое для того, чтобы пусть даже не все, но хоть кто-то понёс заслуженное наказание".

"В ноябре 2016 года к нам попали документы из Белиза, указывающие на то, что высокопоставленные чиновники, в том числе отдельные члены временного правительства, были причастны к коррупции вокруг "Мегакома", были заинтересованы в продаже ненационализированной части его акций. С предложением провести проверку этих сведений я обратился к президенту страны. Поручение провести проверку было дано Генеральной прокуратуре, но и мы, ГКНБ, свою проверку сделали", - пояснил Сегизбаев.

URL: https://www.vb.kg/370512
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, Ата Мекен, ГКНБ, Откурбек Джамшитов
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Комментарии
pok lian
27.04.2018, 13:13
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Минусов: 1
Комментариев: 8

Часто простое кажется сложным, черное -  белым, белое - черным. Если Текебаева отпустят, можно все законы КР отправлять в топку. Не нормально, когда куча свидетелей, заявление от пострадавшего, а политика отпускают только потому, что "политические реалии изменились".

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pok lian
27.04.2018, 13:14
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 1
Комментариев: 8


Алмамбет Шыкмаматов на заседании фракции "Ата Мекен"

Первомайский районный суд вынес решение по делу лидера фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных часть 4 статьи 30 и частью 4 статьи 304 УК КР и приговорил политика к штрафу в размере 50 тысяч расчетных показателей (5 миллионов сомов). Мера пресечения - подписка о невыезде - осталась прежней до вступления приговора в законную силу.

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123
27.04.2018, 13:27

И по сей день Абдиль Кенешевич настаивает на том, что документы эти подлинные, и Текебаева посадили не зря.

Наглое вранье! Деза на уровне бомжей. Текебаев сидит по другому делу. Сегизбаев не говорил такого. Не помню такого, чтоб такое он произносил. Что за уровень у Виктории?

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Райзап
27.04.2018, 14:42

С таким трудом посадили, теперь отпустят и еще компенсацию выплатят и извинения  попросят. Тогда всех надо отпускать и впреть никого ни за что не привлекать и жить далее по закону гор.

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Эксперт
27.04.2018, 14:48

Этому депутату в первую очередь следовало бы настаивать о привлечении к ответственности воров-коррупционеров, которые сидят рядом с ними в Жогорку Кенеше.

Не секрет, что крупные казнокрады покупают себе корочки депутатов и их там - не один десяток.

Пусть начнет с тех, кто сидит рядом.

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Айсулу
27.04.2018, 15:12

Шыкмаматов сам коррупционер. Уже молчал бы. А Текебаева еще надо наказать. Весь народ знает, что он мародёр, Мародёрище, вернее. Почему не ведут следствие по этому вопросу?

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Теке
27.04.2018, 17:06

pok lian

Часто простое кажется сложным, черное -  белым, белое - черным. Если Текебаева отпустят, можно все законы КР отправлять в топку. Не нормально, когда куча свидетелей, заявление от пострадавшего, а политика отпускают только потому, что "политические реалии изменились".

pok lian

Часто простое кажется сложным, черное -  белым, белое - черным. Если Текебаева отпустят, можно все законы КР отправлять в топку. Не нормально, когда куча свидетелей, заявление от пострадавшего, а политика отпускают только потому, что "политические реалии изменились".

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Гвоздь
27.04.2018, 20:08

123

И по сей день Абдиль Кенешевич настаивает на том, что документы эти подлинные, и Текебаева посадили не зря.

Наглое вранье! Деза на уровне бомжей. Текебаев сидит по другому делу. Сегизбаев не говорил такого. Не помню такого, чтоб такое он произносил. Что за уровень у Виктории?

Бомж тут только ты. Потому что читать не умеешь) не читал его интервью в дело номер? Или читать не умеешь? Диванный анал-литик восьмидесятого уровня) Он до сих пор настаивает на своей правоте. А текебаев сейчас на своем щаконном месте.

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Kurmanbek Akaev
28.04.2018, 01:33
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 0
Комментариев: 6

"крупные казнокрады покупают себе корочки депутатов" 

ВСЕ ВЕРНО. Для этого они и рвутся в Жогорку Кенеш.

Все кто хотят стать депутатами платят немалые деньги ($200 тыс. долларов и больше).

Простой народ в провинции об этом часто не знает, а порой просто "покупается" на подачки партий.

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