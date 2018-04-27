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Торговая марка "Дордой" признана брендом № 1 в Кыргызстане

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Виктория Григоренко

"Дордой" признан лучшим в Кыргызстане. Об этом сообщил VB.KG вице-президент "Дордоя" Сергей Пономарев.

Награждение победителей "Лучший торговый бренд страны" состоялось сегодня в госрезиденции "Ала-Арча".

- Было проведено исследование, которое показало, что торговым брендом №1 в Кыргызстане является наш рынок. Так как нет ни одного гражданина, который бы о нем не слышал или не бывал. Но сегодняшнее признание - заслуга всех нас: Аскара Салымбекова, руководителей, профсоюза, предпринимателей рынка и любимых покупателей! - подчеркнул Сергей Васильевич.

Напомним, "Дордой" - крупнейший вещевой рынок в Центральной Азии. Он основан в начале 1990-х годов и располагается на территории 100 гектаров. На самом рынке работает 40 000 торговых точек и около 55 000 человек.

URL: https://www.vb.kg/370523
Теги:
Дордой, Сергей Пономарев
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