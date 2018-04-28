Прокуратура Оша вернула детсад в муниципальную собственность

Прокуратурой города Ош проводится работа по возврату в муниципальную собственность социальных объектов на территории города.

Установлено, что в ноябре 2004 года мэрией города Ош в нарушение требований законодательства, на основании договора реализован земельный участок детского сада №57 площадью 9300 кв. метров за 558 000 сомов. В январе 2005 года муниципалитетом города Ош вынесено постановление о передаче данному покупателю в частную собственность указанного земельного участка, а в последующем управлением Госрегистра был выдан государственный акт.

По иску надзорного органа, решением Ошского межрайонного суда от 12 мая 2016 года, вышеуказанное постановление муниципалитета признано незаконным. Также по иску прокуратуры города Ош решением суда от 14 февраля 2018 года вышеотмеченный договор о реализации земельного участка признан незаконным. Данные судебные решения сторонами не были обжалованы и вступили в законную силу.

20 марта 2018 года прокуратурой города Ош в Управление муниципальной собственности мэрии города Ош и Ошское городское управление Госрегистра внесены соответствующие предписания о принятии земельного участка детского сада №57 в муниципальную собственность и регистрации в установленном порядке.

Органами прокуратуры с 2012 года проводится активная работа по возврату в государственную и муниципальную собственность ранее незаконно приватизированных и используемых не по целевому назначению объектов дошкольного образования. На сегодняшний день в государственную и муниципальную собственность возвращено 86 объектов дошкольных образовательных учреждений.