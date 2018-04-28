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Кыргызстан обрел Небесного покровителя

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Марина Осипова

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил доставил святыню - священный ковчег с мощами святого апостола Фомы в Свято-Воскресенский кафедральный собора Бишкека.

Мощи привезены из Италии. Теперь Кыргызстан - шестая страна, которая обрела эту святыню.

- Символично, что это важное событие совпало с другим праздником, днем рождения нашего города, Бишкека, - подчеркнул Еписком Бишкекский и Кыргызстанский Даниил и поздравил всех прихожан со знаменательным днем.

Для ковчега с мощами специально написана уникальная икона святому Фоме. Обратиться к святыне можно будет в Свято-Воскресенском кафедральном соборе Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/370558
Теги:
религия, Бишкек
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