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Матраимов против правительства. Ответчик не пришел, суд перенесли

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Виктория Григоренко

Следующее заседание 10 мая 2018 года.

Первомайский райсуд сегодня рассматривал иск бывшего заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова. Он пытается опротестовать решение бывшего премьера Сапара Исакова о своем увольнении из ГТС КР. Его экс-чиновник считает политизированным и незаконным.

Адвокат истца ходатайствовал суд предоставить документы судебного расследования в отношении своего подзащитного, а также иные документы, подтверждающие обоснованность увольнения Матраимова с госслужбы.

Однако в связи с тем, что представители правительства на суд не явились, судебное заседание перенесено на 10 мая. Также суд удовлетворил просьбу адвоката истца и обязал сторону ответчика предоставить запрашиваемые документы.

URL: https://www.vb.kg/370583
Теги:
Сапар Исаков, суд, Раимбек Матраимов
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