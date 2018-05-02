Матраимов против правительства. Ответчик не пришел, суд перенесли

Следующее заседание 10 мая 2018 года.

Первомайский райсуд сегодня рассматривал иск бывшего заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова. Он пытается опротестовать решение бывшего премьера Сапара Исакова о своем увольнении из ГТС КР. Его экс-чиновник считает политизированным и незаконным.

Адвокат истца ходатайствовал суд предоставить документы судебного расследования в отношении своего подзащитного, а также иные документы, подтверждающие обоснованность увольнения Матраимова с госслужбы.

Однако в связи с тем, что представители правительства на суд не явились, судебное заседание перенесено на 10 мая. Также суд удовлетворил просьбу адвоката истца и обязал сторону ответчика предоставить запрашиваемые документы.