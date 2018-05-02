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Захочет ли встречаться Жээнбеков с Атамбаевым?

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Виктория Григоренко

Члены политсовета СДПК призвали лидера своей партии Алмазбека Атамбаева к переговорам с Сооронбаем Жээнбековым.

И судя по всему, он ответил согласием прийти к консенсусу с главой КР. Об этом сообщили члены партии.

Примечательно, что последняя встреча между "экс" и действующим президентом КР состоялась 29 марта 2018 года. А 31 марта на съезде СДПК Алмазбек Шаршенович подверг жесткой критике Сооронбая Шариповича. После его высказываний отечественные эксперты заговорили как о расколе в партии, так и в отношениях между еще вчерашними соратниками.

VB.KG решили выяснить, чего ждать от нынешней встречи Атамбаева и Жээнбекова? И не слишком ли часты встречи между пока еще сопартийцами в последнее время? Да и, в принципе, состоится ли встреча двух президентов - бывшего и нынешнего?

Политолог Канатбек Азиз считает, что Атамбаев хочет договориться с Жээнбековым. Причина проста - после начала расследования аварии на ТЭЦ под угрозой оказались, возможно, сторонники экс-президента.

- Не исключено, что добившись диалога с президентом, его предшественник попытается обезопасить "своих людей", находящихся во власти и сегодня. Правда, добьется ли он этого, сказать трудно, так как ранее Жээнбеков открыто заявлял, что в политике не должно быть ни друзей, ни близких, - поделился с VB.KG Канатбек Азиз.

В свою очередь политолог Марс Сариев заявил "Вечерке", что инициатива встречи исходит не от Атамбаева, а политсовета СДПК.

- Верхушка партии понимает, что СДПК стремительно теряет рейтинг и моральный авторитет у электората и экспертного сообщества. Да и конфронтация Атамбаева с Жээнбековым играет не на пользу стране. Так как раскол может произойти не только в партийных рядах, но и легко поделить Кыргызстан на группы влияния. Согласившись сделать первый шаг и добившись диалога с Жээнбековым, Атамбаев может попытаться исправить ситуацию, - отметил Жээнбеков.

А вот согласится ли на встречу с сопартийцем Сооронбай Шарипович и пойдет ли на какие-либо договоренности, сказать пока сложно.

URL: https://www.vb.kg/370594
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, СДПК
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