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Чолпон Джакупова: Мы будем обжаловать дела Текебаева и Тюлеева

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Виктория Григоренко

В последние дни Верховный суд все чаще отменяет решение предыдущих инстанций по искам в отношении представителей СМИ и гражданских активистов. Так, например, 19 апреля данным судебным органом дано направление на новое рассмотрение дела в отношении директора правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакуповой.

При этом на данный момент "политическими" в КР негласно считаются около 9 дел. В большинстве случаев их фигурантами являются представители оппозиции. Некоторые пока находятся в СИЗО ГКНБ, другие в местах лишения свободы.

Однако после прецедентов по пересмотру дел в отношении СМИ, многие эксперты заговорили о том, что в ближайшее время такие же решения могут приниматься и по резонансным "политическим" делам.

И таких дел немало, считает юрист и директор правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова. Она отметила, что только за пару лет через ее организацию их прошло около десятка.

- Вполне возможно, что если бы к нам обратились и другие фигуранты судебных разбирательств, то этот список дополнился еще рядом фамилий. Что касается пересмотра, то могу говорить лишь о деле Омурбека Текебаева. Его мы планируем обжаловать в Комитете по правам человека ООН, как и дело Наримана Тюлеева по конфискации имущества. Я уверена, что они оба однозначно подлежат пересмотру. Так как серьезные обвинения, как это было при обвинении Омурбека Чиркешовича, не могут основываться на показаниях лишь одного человека. К тому же, в рамках судебного разбирательства мы увидели много грубых процессуальных нарушений, - пояснила Чолпон Идиновна.

А все потому, что судебная система очень долго "сидела на заказе", считает юрист.

- Более того, столь огромное количество дел в отношении политиков и СМИ говорит о массовости подобной практики. Все они должны быть рассмотрены по-новому и беспристрастно, а невиновные освобождены, - подчеркнула Джакупова.

URL: https://www.vb.kg/370618
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, Омурбек Текебаев, Сооронбай Жээнбеков, Чолпон Джакупова, Верховный суд, суд
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Комментарии
Бараш
03.05.2018, 16:34

Ну уж простите Тюлеев должен был ответить все таки за страшные автобусы и дешевый фонтан.

0
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Топоз
03.05.2018, 16:50

Страшными их сделал оиуркулов забросив и не ремонтировав. Вот кого надо судить! Омуркулова, Сапара, Аша

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