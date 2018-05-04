Шаикова дала недельный срок для устранения посредников при регистрации ТС

Сегодня, 4 мая, Председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики Алина Шаикова провела внеплановую проверку деятельности Бишкекского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава, расположенного по адресу: ул. Чокана Валиханова, 2 А.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы со стороны населения относительно наличия посреднических услуг в сфере регистрации транспортных средств и очередей.

Необходимо отметить, что в связи с национальной кампанией по перерегистрации транспортных средств на льготных условиях в период со 2 апреля по 3 июля, количество обслуживаемого населения увеличилось в 3 раза.

По информации граждан, посредники озвучивают завышенные цены на стоимость переоформления авто, что ставит под сомнение основную цель кампании по льготной перерегистрации транспортных средств. В период кампании размер сбора за перерегистрацию транспортного средства определяется в размере 1% от среднерыночной стоимости транспортного средства, определяемом тарифной сеткой снизился до 0,1%, то есть в 10 раз.

В ходе инспекции Шаикова проверила процесс переоформления транспортных средств, выдачу и замену государственных регистрационных номерных знаков, водительских удостоверений, функционирование электронной очереди и онлайн-наблюдения экзаменационного класса, а также процедуру проверки номерных агрегатов - номеров двигателя, кузова и шасси.

Глава ведомства потребовала от руководства Департамента конкретных действий, и поручила в недельный срок ликвидировать посредническую деятельность и так называемых "маклеров" на территории отделов регистрации транспортных средств, подчеркнув персональную ответственность руководства за данную работу.

Также, во избежание необоснованных очередей в экзаменационный класс поручено разработать график приема экзаменов и обеспечить непрерывное функционирование справочной Бишкекского отдела регистрации транспортных средств.

Председатель ГРС просит всех граждан, столкнувшихся с услугами посредников и вымогательства со стороны сотрудников Департамента при переоформлении транспортного средства, обратиться по телефону доверия Службы:

0 312 62 41 40. Шаикова пообещала, что возьмет данный вопрос под свой личный контроль.