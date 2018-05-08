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Мелис Турганбаев больше никому не нужен?

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Оксана Гут

Кадровые перестановки во всех структурах, в т.ч. правоохранительной системе, дали надежду ушедшим в "запас" персонажам на возвращение. И когда речь идет о чиновниках-силовиках средней руки, то тут все достаточно просто - походы по кабинетам таких же средних начальников, иногда даже - небольшие публикации с напоминанием о скромных заслугах "отставников".

Когда же речь идет о кадрах покрупнее и амбициознее, тут в ход идут уже инструменты посерьезнее - встречи с политиками, высокопоставленными "приближенными" чиновниками. Не исключено, что именно таким сценарием решил воспользоваться экс-глава МВД КР Мелис Турганбаев.

Еще со снятия с должности председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Болота Суюмбаева пошли разговоры, что пост может занять именно Турганбаев. По крайней мере, его сторонники на это надеялись. Но, как говорится, увы и ах.

Еще одним шансом к возвращению Турганбаева к власти стала коллегия МВД, состоявшаяся 28 апреля, где за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений было принято решение уволить ряд высокопоставленных сотрудников МВД.

Теперь вот новая эпопея – пошли разговоры о том, что якобы собираются снимать нынешнего начальника ГУВД Бишкека Сталбека Рахманова. И, дескать, не просто так – а освобождают место специально для Мелиса Токтомамбетовича.

Турганбаев же делает вид, что все разговоры о его возможном возвращении в органы для него неожиданность. Якобы об этом он даже не думал.

"Думает, еще как думает и переживает. Он с нетерпением ждет предложения", - поделился с VB.KG достоверный источник.

Вот, только, скорее всего мечтам Турганбаева о возвращении не суждено сбыться. Дамокловым мечом над бывшим министром внутренних дел висит смерть Камилы Дуйшебаевой.

Единственный на сегодняшний день подозреваемый фигурант этого уголовного дела – брат экс-генпрокурора Аиды Саляновой. И того при Турганбаеве "упустили", а сейчас он и подавно в бегах.

А ведь Мелис Токтомамбетович обещал, что раскроет это дело…

Помимо этого, экс-глава МВД загубил запуск проекта "Безопасный город". И сколько бы после конкурса, в котором победила российская компания "Стилсофт", ни бились члены комиссии – технари, депутаты парламента, независимые эксперты, не смогли справиться с министром, который почувствовал безграничную власть над ситуацией. Ну или с теми, кто стоял за ним.

Ну и ряд других, скажем так, неприятных моментов, связанных с бывшим главой МВД. Нужен ли такой кадр Сооронбаю Жээнбекову или Мухамметкалыю Абулгазиеву? Очень вряд ли.

Напомним, Мелис Турганбаев был назначен главой МВД в октябре 2014 года, а 30 мая 2016-го освобожден от должности с формулировкой "по собственному желанию". Тогда он сам объяснил это тем, что "просто устал, ведь не был в отпуске 6 лет и хочет отдохнуть".

URL: https://www.vb.kg/370716
Теги:
Аида Салянова, Мелис Турганбаев, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, ГУВД, МВД, Бишкек, Болот Суюнбаев, Сталбек Рахманов, Безопасный город
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Комментарии
Болотбек
08.05.2018, 09:03

По мне я сделал бы как в Грузии,все должности почистил бы,даже сегодняшнего министра уволил бы. Да и не только в МВД,но и в Белом и Сером домах,в ГКНБ,МЧС,ГСИН,ГСБЭП,ГПС,Таможне,Налоговой службе. Всех. Этот вирус коррупции не поддается лечению,его надо удалять хирургически. Для начала поменял бы верх,затем ниже,и в последнюю очередь низ.

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МВД
08.05.2018, 09:14

На Турганбаева не раз возбуждались уголовные дела. Что с ними? Как могли их прекратить? Говорят на него ещё есть незаконно перекрещённые дела. Наверное нужно их возобновить. Сроки давности ещё не прошли. Подозрительно забыли про убийство Анапияева. Где сейчас тот самый якобы свидетель, которого также подозрительно привезли. Что с ним? Как могли прекратить уголовное дело по убийству невинных граждан во время убийства Итибаева. Других ведь тоже убили, вложив одному в руки кухонный ножик. Могли ведь их взять живыми и получить показания. И были ли они вообще террористами? Может просто повесили на них несовершенные ими преступления для дешевого пиара? Турганбаев же мастер по таким незаконным делам и пиару. а сколько гражданских лиц без юридического образования незаконно он назначил на офицерские должности, когда подполковники и полковники с многолетним стажем, находящиеся в распоряжении кадров были незаконно уволены. Тут нужно комиссию создавать депутатскую. За кадровый беспредел он должен ответить. Например выпускники школ, имея баллы ниже 110 поступили в Российские ВУЗы МВД РФ. А сколько человек поступило в Академию МВД, с ростом ниже положенного? Наверное это все небесплатно? Он же развалил МВД. А сколько он незаконно уволил и освободил сотрудников милиции? Всех своих приближённых назначил на ключевые должности. Турганбаев должен понести ответственность в полном объёме!!!

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Горожанин
08.05.2018, 09:15

Этот хапуга нахапал и на нем и его детях в 4-х поколениях следует ставить крест.

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мдааа
08.05.2018, 10:51

самый настоящий шок довелось испытать при новости, что этот мелис стал главным ментом - он, который руки замарал в крови по крайней мере до запястий, если не по локоть и вдруг министр(!) - сам-то поди никого не убивал и не воровал - просто "ломал" дела после того как грузил убийц и доил их (не гнушался ни машинами, ни ювелирными изделиями, ничем - все шло в бездонные карманы мелиса и его покровителей-покрывателей) а потом так же легко разваливал дела и отпускал преступников безнаказанными. Плюс доил подчиненных и естессно вовремя делился с высоким начальством, пока...Пока сам не стал тем самым высоким начальником, но все равно делиться приходилось. А какая гнусавая и косноязыкая речь у этого мента! 2х слов связать не может! Ему бы спортивной борьбой бы только и стоило заниматься, а не лезть со свиным рылом в калашный ряд, как говорится! А сейчас опять во власть рвется? Ну ну! "Удачи!" Все начинания нового президента коту под хвост, если этого козла пустят стеречь капусту!

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ВД
08.05.2018, 11:27

"Мавр сделал свое дело мавр может уходить", ну нет снова кому то понадобились его услуги по беспределу в системе МВД. Была возможность проявить себя в свое время, но проявил себя очередным проходимцем, так, что толк если будет то только в худшую сторону.

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