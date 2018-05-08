Мелис Турганбаев больше никому не нужен?

Кадровые перестановки во всех структурах, в т.ч. правоохранительной системе, дали надежду ушедшим в "запас" персонажам на возвращение. И когда речь идет о чиновниках-силовиках средней руки, то тут все достаточно просто - походы по кабинетам таких же средних начальников, иногда даже - небольшие публикации с напоминанием о скромных заслугах "отставников".

Когда же речь идет о кадрах покрупнее и амбициознее, тут в ход идут уже инструменты посерьезнее - встречи с политиками, высокопоставленными "приближенными" чиновниками. Не исключено, что именно таким сценарием решил воспользоваться экс-глава МВД КР Мелис Турганбаев.

Еще со снятия с должности председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Болота Суюмбаева пошли разговоры, что пост может занять именно Турганбаев. По крайней мере, его сторонники на это надеялись. Но, как говорится, увы и ах.

Еще одним шансом к возвращению Турганбаева к власти стала коллегия МВД, состоявшаяся 28 апреля, где за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений было принято решение уволить ряд высокопоставленных сотрудников МВД.

Теперь вот новая эпопея – пошли разговоры о том, что якобы собираются снимать нынешнего начальника ГУВД Бишкека Сталбека Рахманова. И, дескать, не просто так – а освобождают место специально для Мелиса Токтомамбетовича.

Турганбаев же делает вид, что все разговоры о его возможном возвращении в органы для него неожиданность. Якобы об этом он даже не думал.

"Думает, еще как думает и переживает. Он с нетерпением ждет предложения", - поделился с VB.KG достоверный источник.

Вот, только, скорее всего мечтам Турганбаева о возвращении не суждено сбыться. Дамокловым мечом над бывшим министром внутренних дел висит смерть Камилы Дуйшебаевой.

Единственный на сегодняшний день подозреваемый фигурант этого уголовного дела – брат экс-генпрокурора Аиды Саляновой. И того при Турганбаеве "упустили", а сейчас он и подавно в бегах.

А ведь Мелис Токтомамбетович обещал, что раскроет это дело…

Помимо этого, экс-глава МВД загубил запуск проекта "Безопасный город". И сколько бы после конкурса, в котором победила российская компания "Стилсофт", ни бились члены комиссии – технари, депутаты парламента, независимые эксперты, не смогли справиться с министром, который почувствовал безграничную власть над ситуацией. Ну или с теми, кто стоял за ним.

Ну и ряд других, скажем так, неприятных моментов, связанных с бывшим главой МВД. Нужен ли такой кадр Сооронбаю Жээнбекову или Мухамметкалыю Абулгазиеву? Очень вряд ли.

Напомним, Мелис Турганбаев был назначен главой МВД в октябре 2014 года, а 30 мая 2016-го освобожден от должности с формулировкой "по собственному желанию". Тогда он сам объяснил это тем, что "просто устал, ведь не был в отпуске 6 лет и хочет отдохнуть".