Казахстанец пытался незаконно ввезти в Кыргызстан 3 тонны... печенья

06 мая 2018 г. пограничники контрольно-пропускного пункта "Акжол-автодорожный" пресекли попытку провоза незадекларированных кондитерских изделий, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

Гражданин Казахстана на грузовой автомашине Mercedes-Benz 817 пытался провезти из Казахстана в Кыргызстан 3200 кг печенья без разрешительных документов. Приблизительная сумма задержанного груза составила более 300 тысяч сомов.

После составления соответствующих документов задержанный и груз переданы сотрудникам ГСБЭП КР.

Куда денут "вкусный" груз финполовцы, не уточняется.