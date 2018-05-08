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Уволены таможенники-"контрабандисты". Их начальник получил строгий выговор

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ВБ

Завершено внутреннее служебное расследование по факту задержания сотрудников Юго-Западной таможни АКС ГКНБ совместно с Оперативной таможней ГТС при ПКР.

27 апреля т.г. сотрудниками Оперативной таможни совместно с сотрудниками АКС в Джалал-Абадской области была задержана грузовая автомашина с мобильными телефонами без соответствующих сопроводительных документов. Установлено, что должностные лица таможенных органов, вступив в преступный сговор с владельцами товара, в нарушение таможенного законодательства оформили импортируемый товар без досмотра в зоне таможенного контроля.

В результате были выявлены факты контрабандного ввоза мобильных телефонов в количестве 11 200 шт. на сумму более 30 млн сом и товары народного потребления (ТНП) в количестве 17 000 кг. В заявленных документах телефоны были оформлены как "термосы".

В связи с тем, что в данном факте усматриваются должностные правонарушения, собранные материалы в установленном порядке были переданы в АКС УГКНБ по г.Ош и Ошской области для принятия соответствующих мер, сообщает пресс-служба таможенной службы.

Дополнительно сотрудниками отдела внутренних расследований Оперативной таможни начата проверка по отмеченному факту в отношении действий и ответственности сотрудников Юго-Западной таможни.

По результатам расследования на основании подпункта 10 пункта 2 статьи 48 главы 6 Закона Кыргызской Республики "О прохождении службы в таможенных органах Кыргызской Республики" - за однократное грубое нарушение служебной дисциплины - уволены со службы в таможенных органах КР:

- 1 сотрудник Группы по соблюдению таможенных правил (досмотровая группа) Центра по правоохранительной работе Юго-Западной таможни;

- 2 сотрудника Группы таможенного оформления Центра таможенного управления "Джалал-Абад" Юго-Западной таможни.

За слабый контроль над работой подчиненных сотрудников, за недобросовестное исполнение своих должностных (функциональных) обязанностей начальнику Центра таможенного управления "Джалал-Абад" Юго-Западной таможни объявлен строгий выговор.

URL: https://www.vb.kg/370750
Теги:
ГТС, контрабанда, увольнение, АКС ГКНБ, Кубанычбек Кулматов
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