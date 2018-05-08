14-летняя уроженка Кыргызстана пыталась заживо похоронить маленького сына

Вчера, 7 мая, жительница одного из общежитий Санкт-Петебурга обнаружила на общей кухне в закрытом сломанном холодильнике новорожденного ребенка, рассказывают "Невские новости". Ребенок был жив.

Приехавшая "Скорая" установила, что ребенок родился буквально день назад. Малыша увезли в городскую больницу номер 1. Он в реанимационном отделении под наблюдением врачей.

В это время полицейские Санкт-Петербурга выяснили, что матерью ребенка оказалась 14-летняя уроженка Кыргызстана Айзирек. У врачей во время беременности она не наблюдалась. Роды были самостоятельными, после чего она сразу приняла решение избавиться от сына, для чего и положила в сломанный холодильник.

Айзирек госпитализировали в детскую городскую больницу имени Филатова на Бухарестской улице, где она находится под наблюдением гинекологов.

"Невские новости" сообщают, что сотрудники следственного комитета Петербурга уже возбудили уголовное дело за попытку убийства сына матерью.