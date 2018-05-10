Иск Райымбека Матраимова: правительство не успело подготовиться

Сегодня, 10 мая, в Первомайском районном суде состоялось первое заседание по делу "о незаконном увольнении" экс-зампредседателя ГТС Райымбека Матраимова.

По данным пресс-службы Верховного суда, в заседании приняли участие представители всех сторон.

Адвокат истца Татьяна Карыжинская заявила, что представленных доводов достаточно, чтобы восстановить экс-замглаву таможни в должности.

В свою очередь ответчик – представитель правительства – с иском не согласен. Он затруднился ответить, кто именно направил в кабмин представление об увольнении Матраимова.

В связи с чем ответчик попросил у председательствующего судьи Алмаза Калыбаева время на изучение материалов.

Напомним, истец заявляет о том, что решение правительства Сапара Исакова о снятии его с должности было необоснованным. Оно также принималось в отсутствии самого Матраимова на территории Кыргызстана. Якобы в момент увольнения он находился на лечении за рубежом.

Судебный процесс был перенесен на 17 мая 14.00.