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Иск Райымбека Матраимова: правительство не успело подготовиться

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Оксана Гут

Сегодня, 10 мая, в Первомайском районном суде состоялось первое заседание по делу "о незаконном увольнении" экс-зампредседателя ГТС Райымбека Матраимова.

По данным пресс-службы Верховного суда, в заседании приняли участие представители всех сторон.

Адвокат истца Татьяна Карыжинская заявила, что представленных доводов достаточно, чтобы восстановить экс-замглаву таможни в должности.

В свою очередь ответчик – представитель правительства – с иском не согласен. Он затруднился ответить, кто именно направил в кабмин представление об увольнении Матраимова.

В связи с чем ответчик попросил у председательствующего судьи Алмаза Калыбаева время на изучение материалов.

Напомним, истец заявляет о том, что решение правительства Сапара Исакова о снятии его с должности было необоснованным. Оно также принималось в отсутствии самого Матраимова на территории Кыргызстана. Якобы в момент увольнения он находился на лечении за рубежом.

Судебный процесс был перенесен на 17 мая 14.00.

URL: https://www.vb.kg/370768
Теги:
Первомайский район, правительство, суд, увольнение, Раимбек Матраимов, Сапар Исаков
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Комментарии
Нурик
10.05.2018, 13:19

Уважаемая наша Правительство да восстановите его, соберите коррупционные материалы и возбудите на него уголнове дело! Если конечно у Вас хватит духа и воли конечно! Что за смешная история, целое государство 6 миллионным населением  унижается перед одним(!) КОРРУПЦИОНЕРОМ!

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Нурик
10.05.2018, 13:20

У Вас че там Правительство или проходной двор! Стыдно за такое Правительство!

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