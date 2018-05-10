Три бывших премьер-министра пришли в парламент. Такого еще не было

На заседании Жогорку Кенеша по итогам расследования депутатской комиссии аварии на ТЭЦ Бишкека присутствуют бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Темир Сариев, экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Также члены действующего правительства - министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заместитель генпрокурора Нурлан Дюшембиев, а также главы государственных энергокомпаний.

Как ранее сообщала "Вечерка", Жогорку Кенеш сегодня, 10 мая, вынесет свое решение о том, кто виноват в аварии столичной ТЭЦ. С утра депутаты проголосовали за включение в повестку дня вопрос "об итогах временной депутатской комиссии по ТЭЦ".

Отметим, ранее на палате депутат от СДПК Рыскелди Момбеков потребовал пригласить на заседание всех бывших премьер-министров, возглавлявших правительство с 2014 по 2018 годы. Так как их имена фигурируют в отчете депкомиссии. По словам нардепа, они должны отчитаться об аварии на ТЭЦ и по кредиту в 386 млн долларов на ее модернизацию.