Получит ли Темир Болотбек 7 лет за комментарий в Facebook?

Статья 299 УК КР - "возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды". С 2016 года эта статья не имеет сроков давности, а самое минимальное наказание по ней - от 4 до 7 лет лишения свободы.

Правозащитники протестуют, мол, необходимо пересмотреть как саму формулировку 299 статьи, так и спектр санкций по тяжести преступления.

- У государства должны быть и другие способы реагирования на подобные высказывания помимо ограничения свободы. К примеру, вынесение предупреждения, проведение профилактической беседы, наложение штрафа, общественные работы, - сказала в интервью VB.KG директор ОФ "Институт Медиа Полиси" Бегайым Усенова.

Иначе, заявила она, под видом "общественной опасности публичного высказывания" к уголовной ответственности может быть привлечен любой гражданин за любое, по сути, высказывание.

С чего вдруг правозащитники вспомнили про 299 статью УК КР? Дело в том, что вот уже третий месяц несколько НПО и так называемые гражданские активисты пристально следят за судьбой некогда неизвестного преподавателя КГУСТА, которого нынче судят за комментарии в Facebook.

Темир Болотбек в январе 2018 года прокомментировал пост журналиста Дины Масловой, который сопровождался фотографией улиц Бишкека советского периода.

Цитата: "Вонючий отсталый и унылый совок! Архитектура? Кто называет типовую застройку архитектурой, ничего не смыслят в архитектуре"… … "почему бы вам всем любителям совка не свалить в рашку, куда нибудь в сибирь, там много унылого говна, нищего и рабского".

Далее под постом развернулась целая полемика. Кто-то из пользователей сети поддержал Темир Болотбека, а иные – обвинили в оскорбительных высказываниях, которые "можно воспринять как угодно".

ГКНБ было угодно воспринять их как возбуждение национальной вражды. Если точнее, заключение экспертов-лингвистов гласит, что Темир Болотбек своими словами "призывал к возбуждению национальной вражды, унижению национального достоинства и пропаганде исключительности".

В результате чего в феврале было возбуждено уголовное дело по статье 299 УК КР, которая, как отмечено ранее, предполагает наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет.

Сторонники Темир Болотбека уверяют, его высказывания не подпадают под ст. 299. А некоторые и вовсе считают, что за мнения в Facebook судить в принципе никого нельзя.

Сам обвиняемый сначала от комментариев VB.KG отказывался. Его позицию донесла до редакции эксперт ОО "Психическое здоровье и общество" Бурул Макенбаева:

- Он придерживается медиастратегии: если сказать нечего, то ничего и не говори!

Впрочем, то ли эта самая медиастратегия Темир Болотбеку не понравилась, то ли очень все же хотелось сказать - комментарий "Вечерке" он все же дал - смотрите в нашем видеоматериале.

Напомним, на последнем заседании, которое состоялось 8 мая, были заслушаны свидетели по делу журналист Дина Маслова, директор ОФ Алена Конорева и ранее неучтенный свидетель со стороны защиты – активный пользователь Facebook Валентина Пахман.

Последняя заявила, что "обвиняемого довели до оскорбительных комментариев предыдущие пользователи сети, высказывания которых по каким-то причинам были удалены из переписки", как и ее мнение в том числе. Кстати, сама она совершенно не стесняется оставлять оскорбительные комментарии, в т.ч. в отношении представителей отдельных этносов.

Еще один любопытный момент. У адвоката обвиняемого якобы нашлись удаленные комментарии, которые, по мнению того же адвоката, оправдывают эмоциональную несдержанность Темир Болотбека. Каким именно способом их удалось заполучить, адвокат не уточнил. Однако заявил, что готов доставить в зал заседаний программиста – он то всё и расскажет.

В связи с чем председательствующий судья Адылбек Субанкулов постановил перенести слушание дела на сегодня, 15 мая - по вновь открывшимся обстоятельствам. Посмотрим, какое решение суд примет сегодня.