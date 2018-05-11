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Впервые за 14 лет Россия не вошла в финал Евровидения

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ВБ

Впервые за 14 лет Россия не вошла в финал Евровидения. Представительница страны Юлия Самойлова, считают наблюдатели, перегорела. Другие назвали ее выступление "никаким".

Как рассказал РИА Новости режиссёр-постановщик Алексей Голубев, готовить этот номер было очень сложно.

"В течение 30 секунд мы должны вывезти на сцену декорацию, разложить её. Она должна быть зафиксирована очень чётко, чтобы проекция попадала в эти точки... Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас всё живое", - заявил он.

По его словам, каждый новый прогон номер проходит по-разному благодаря эмоциям всех его участников.

"На второй репетиции мы поработали над актёрской составляющей. Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать её, потому что это то, что должно держать зрителя", - подчеркнул режиссёр.

Сама Самойлова призналась, что долго будет хранить этот опыт в своем сердце. А команда, с которой она работала две недели, стала для нее большой семьей. Девушка поблагодарила всех, кто поддерживал ее, и переживает за нее.

Международный конкурс "Евровидение-2018" проходит в Лиссабоне. В четверг, 10 мая, состоялся второй полуфинал. Россиянка Юлия Самойлова выступила в нем с песней "I Won't Break". По итогам голосования зрителей и жюри она не вошла в число финалистов.

Юлия Самойлова - певица и композитор, она родилась в 1989 году. Неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах, участвовала в песенном телепроекте "Фактор А" в 2013 году.

Юлия была участницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню "Вместе". Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

URL: https://www.vb.kg/370791
Теги:
Европа, конкурс
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