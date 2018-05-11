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Жээнбеков: Национальная валюта – сом – символ независимости Кыргызстана

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Глава государства выразил благодарность дизайнерам, художникам, историкам, всем разработчикам банкнот, которые с учетом исторических, технических и многих других критериев разрабатывают дизайн и внешний вид сома одним из лучших на постсоветском пространстве.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 мая, принял участие в международной конференции в честь 25-летия введения национальной валюты Кыргызской Республики.

Поприветствовав участников мероприятия, глава государства поздравил с 25-летним юбилеем национальной валюты – кыргызского сома. Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызский сом был введен на фоне разрыва хозяйственных связей между республиками бывшего СССР, в условиях неконтролируемого роста денежной массы и гиперинфляции.

"Тогда Кыргызстан сделал ставку на самостоятельное денежное регулирование, адекватное рыночным реформам. 10 мая 1993 года наша страна одной из первых на постсоветском пространстве ввела в обращение свою национальную валюту – сом – что было правильным и своевременным решением. За двадцать пять лет наша национальная валюта прошла сложный путь становления, выдержав неоднократные суровые экзамены глобальных экономических кризисов. Денежно-кредитный суверенитет позволил сдерживать рост инфляции и не допустить значительного обесценения сома, а банковская и платежная системы доказали свою устойчивость и надежность. Сегодня кыргызский сом состоялся, является одной из наиболее устойчивых валют на постсоветском пространстве", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что сом стал не только основным инструментом самостоятельной денежно-кредитной политики, но и символом независимости суверенного государства, а наличие национальной валюты сыграло важную роль в становлении суверенного Кыргызстана.

В связи с юбилеем кыргызского сома, глава государства также отметил роль Международного валютного фонда и других международных финансовых институтов в становлении национальной валюты Кыргызстана.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что сегодня банковская система играет важную роль в финансовом обеспечении социально-экономического развития Кыргызстана. Национальный банк с успехом справляется с краткосрочной проблемой инфляции и устойчивости валютного курса. Слова благодарности заслуживают не только работники центрального банка, но и коммерческих банков и небанковских финансовых учреждений.

"Впереди не менее ответственный период. Теперь Национальный банк наряду с краткосрочными целями должен активно проводить политику, способствующую долгосрочному экономическому росту. Требуется развитие банковского сектора и повышения его роли в экономике страны, увеличение объемов кредитования реального сектора, обеспечение наиболее благоприятных условий для инвесторов и вкладчиков, развитие платежной системы с применением передовых технологий", - отметил президент.

Он подчеркнул, что крайне важными в ближайшее время являются вопросы развития банковского сектора в регионах.

"Требуется внедрение новых финансовых инструментов, направленных на создание цепочек добавленной стоимости через развитие кластерного подхода. Очень важно активизировать работу финансово-кредитных институтов по кредитованию конкурентоспособных проектов, направленных на развитие предпринимательства и создание рабочих мест в регионах страны. Необходимо создать благоприятные условия для мобилизации денежных ресурсов и обеспечения доступности банковских услуг по всей республике", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства выразил благодарность дизайнерам, художникам, историкам, всем разработчикам банкнот, которые с учетом исторических, технических и многих других критериев разрабатывают дизайн и внешний вид сома одним из лучших на постсоветском пространстве.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз поздравил всех банковских служащих страны с профессиональным праздником – Днем банковского работника и пожелал плодотворной и успешной работы на благо процветания страны.

Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики

URL: https://www.vb.kg/370802
Теги:
банковский сектор, валюта, дизайн, экономика, Сооронбай Жээнбеков
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