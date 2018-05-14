Что известном о новом главном таможеннике Алмазе Онолбекове?

Сегодня совершенно неожиданно с должности председателя Государственной таможенной службы при ПКР ушел по собственному желанию Кубанычбек Кулматов. И тут же, что показательно, премьер-министром было подписано распоряжение о назначении на эту должность Алмаза Онолбекова. Кто он такой? Знакомимся.

Алмаз Мадылбекович Онолбеков, полковник таможенной службы

10.10.1971 года рождения. В 1993 году окончил(а) Белорусский государственный университет по специальности история.

Трудовая деятельность:

13.09.1993 05.07.1994 ГТИ инспектор Управления таможенного права и международных связей

05.07.1994 15.11.1995 Бишкекская таможня, старший инспектор грузового отдела

15.11.1995 27.11.1996 ЖДТ "Северная", старший инспектор

27.11.1996 04.03.1998 Зональный центр по БКН и НТП, инспектор

04.03.1998 10.04.2001 Токмакская таможня, инспектор

10.04.2001 14.05.2001 ГТИ, старший инспектор отдела таможенных расследований по делам о НТП

14.05.2001 26.06.2002 ЖДТ "Северная", начальник ОБНК и НТП

26.06.2002 27.09.2003 ЖДТ "Северная", главный инспектор ОБКН и НТП

27.09.2003 25.05.2005 ДТС, старший инспектор отдела расследований по делам о НТП и НУС Управления по борьбе с контрабандой и НТП

25.05.2005 12.09.2005 ГТИ при ПКР, главный инспектор отдела расследований по делам о НТП и НУС Управления по борьбе с контрабандой и НТП

12.09.2005 14.05.2007 ГТИ при ПКР - ГТК КР начальник отдела расследований по делам о НТП и НУС Управления по борьбе с контрабандой и НТП

14.05.2007 04.12.2007 ГТК КР начальник отдела расследований по делам о НТП УБК и НТП

04.12.2007 23.09.2009 таможня "Манас", начальник отдела по борьбе с контрабандой, наркобизнесом и НТП

23.09.2009 26.12.2009 Кара-Балтинская таможня, начальник отдела Центра таможенного оформления

26.12.2009 28.02.2011 Кара Балтинская таможня, начальник центра таможенного оформления

28.02.2011 02.03.2011 ГТС при ПКР, в распоряжении УРП ГТС

02.03.2011 26.09.2013 Центральная таможня начальник отдела по пресечению НТП

26.09.2013 02.06.2015 ГТС при ПКР, старший следователь Следственного отдела

02.06.2015 17.06.2016 Центральный аппарат ГТС, старший следователь Следственный отдел

17.06.2016 13.12.2016 Центральный аппарат ГТС, Старший следователь Следственный отдел

14.02.2017 09.10.2017 Таможня "Манас", Начальник отдела Отдел по борьбе с контрабандой

09.10.2017 06.04.2018 Оперативная таможня "Север", Начальник таможни Начальник таможни

06.04.2018 по н/вр Центральный аппарат ГТС, Старший оперуполномоченный по ОВД Отдел дознания Управление по правоохранительной работе

Награды и отличительные знаки:

Выражена благодарность от Бишкекской таможни, Государственной таможенной инспекции, нагрудный знак "Отличник таможенной службы". Медаль "За службу в таможенных органах" 2 степени, юбилейная медаль 15 лет таможенным органам, Медаль "За службу в таможенных органах" 3 степени, благодарность от Кара-Балтинской таможни, Медаль "За службу в таможенных органах" 1 степени, юбилейная медаль 20 лет таможенным органам. Другие министерства и ведомства - Генеральная прокуратура КР благодарность, юбилейная медаль "25 лет таможенным органам".