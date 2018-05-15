Начало священного месяца Рамазан – 17 мая. Всем ли полезно держать пост?

В Кыргызстане начало священного месяца Рамазан - время соблюдения поста Орозо - выпало на 17 мая. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КР. Отметим, соответствующее решение принимает Совет улемов путем вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны.

В период соблюдения поста запрещается от рассвета и до заката употреблять любую пищу и жидкость.

Освобождаются от соблюдения поста старики, болеющие, беременные и кормящие женщины, а также дети. Возместить пост можно в другой, более благоприятный период.

Однако есть и такая категория граждан, кому рисковать здоровьем ради его соблюдения противопоказано. К примеру тем, у кого заболевание почек.

По словам кандидата медицинских наук, доцента Республиканского научного центра урологии Зуфара Хакимходжаева, последние несколько лет священный месяц Рамазан выпадает на летний период, когда потребность организма в жидкости значительно выше, чем в холодный период. Таким образом, недостаточный прием воды обусловлен риском образования камней в почках.

- Постящиеся вынуждены обходиться без питья до 15-17 часов. Многие из них постоянно находятся на жаре и, соответственно, потеют. Именно потоотделение является патогенетическим механизмом образования камней в почках. Получается, если человек больше потеет, почки выводят меньше жидкости, а моча становится более концентрированной, соли выпадают в осадок, - объясняет Зуфар Шавкатович в беседе с консультантом Минздрава Еленой Баялиновой.

Как отметил врач, количество приступов почечной колики резко возрастает в первые 10 дней после начала поста. Так что, несмотря на все благие намерения, перед постом лучше проконсультироваться с врачами и следовать их инструкциям.