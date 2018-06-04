Погода
$ 68.34 - 68.56
€ 79.65 - 80.65

Кыргызстан не собирается возвращать свои международные резервы домой

483  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Не так давно Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой запас в размере 28,7 тонн. При этом на конец 2017 года он составлял около 525 тонн.

Ранее такой же шаг предприняла Германия. В августе 2017 года она завершила операцию по возврату половины своего золотого запаса из международных хранилищ. Примечательно, что сделала она это "на три года раньше срока". После подобного шага Германии и Турции о выводе резервов заговорили и другие крупные мировые игроки.

Надо отметить, что у Кыргызстана есть не только значительные долговые обязательства перед международными кредиторами. Согласно отчету Нацбанка, и у нас есть немалые международные резервы. А раз так, может и нам стоит вернуть свои золотые и валютные запасы домой? Раз уж такие игроки, как Турция и Германия, по каким-то причинам пошли на это...

В Нацбанке "Вечерку" заверили, что в этом нет никакой необходимости, и деньги находится в безопасности.

Стоит уточнить, что согласно годовому отчету Нацбанка КР за 2017 год, запасы республики составляют 2 миллиарда 176 миллионов 500 тысяч долларов США.

13,3 процента из них размещены в золоте (к 7 процентам в 2013 году – прим. ред.). Возможно, это связано с тем, что в 2011 году НБКР вернулся к практике покупки золота в слитках, произведенных в Кыргызстане. Само золото размещено в различных банках. Но вот его процент там невысок. Он составляет около 0,01 на срок до трех месяцев. Это связано с тем, что содержать золото - недешевое удовольствие. Оно, как ни странно, считается низколиквидным активом.

Еще одна часть международных резервов - 7,8 процента - представлена так называемыми "специальными правами заимствования" или, проще говоря, ценными бумагами.

"Этот портфель включает государственные ценные бумаги отдельных стран, краткосрочные и среднесрочные инвестиционные инструменты международных финансовых институтов. Срочные депозиты размещены в международных финансовых институтах, зарубежных центральных и коммерческих банках, имеющих высокий международный рейтинг", - говорится в отчете регулятора.

Но основную часть - 78,9 процента - по-прежнему, составляет валюта. И что важно, по сравнению с 2016 годом, ее объем значительно снизился. Ранее он достигал 82,1 процента.

Стоит уточнить, что в 2013 году начальник отдела размещения международных резервов Управления денежно-кредитных операций НБКР Джоомарт Эралиев сообщал, что золото КР частично размещено на депозитах в зарубежных банках, по которым мы получаем соответствующие доходы. В каких - секретная информация. Единственное, что смог отметить тогда специалист Нацбанка, не нарушая конфиденциальности - речь идет о рейтинговых банках Европы. И, скажем, Россия и США в этом списке не числятся. В настоящее время подобный расклад сохраняется.

Более ликвидным считаются "бумажные" деньги. Поэтому валютный портфель международных резервов в 2017 году включал в себя доллары США, евро, швейцарские франки, английские фунты стерлингов, австралийские и канадские доллары, японские йены, российские рубли, китайские юани, южнокорейские воны, сингапурские доллары, норвежские кроны.

А вот структура размещения международных запасов КР или "работа" денег в прошлом году была такова: Центральные банки - 24,9 процента от общего объема средств, Международные финансовые институты - 29,5 процента, Коммерческие банки - 36,6, НБКР - 9,0.

Стоит отметить, что наиболее высокими международные запасы республики были в 2013 году. Тогда их объем достигал 2 миллиардов 238 миллионов 400 тысяч долларов США. А самый низкий уровень резервов наблюдался в 2015 году – лишь 1 миллиард 778 миллионов 300 тысяч долларов.

Но самое главное – на что тратятся указанные запасы. По данным Нацбанка, "активы рабочего капитала использовались для проведения операций на внутреннем межбанковском валютном рынке, а также для платежей Национального банка и правительства в иностранной валюте, включая обслуживание государственного внешнего долга".

URL: https://www.vb.kg/370932
Теги:
банковский сектор, золото, Кыргызстан, деньги, НБ КР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  