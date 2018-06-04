Кыргызстан не собирается возвращать свои международные резервы домой

Не так давно Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой запас в размере 28,7 тонн. При этом на конец 2017 года он составлял около 525 тонн.

Ранее такой же шаг предприняла Германия. В августе 2017 года она завершила операцию по возврату половины своего золотого запаса из международных хранилищ. Примечательно, что сделала она это "на три года раньше срока". После подобного шага Германии и Турции о выводе резервов заговорили и другие крупные мировые игроки.

Надо отметить, что у Кыргызстана есть не только значительные долговые обязательства перед международными кредиторами. Согласно отчету Нацбанка, и у нас есть немалые международные резервы. А раз так, может и нам стоит вернуть свои золотые и валютные запасы домой? Раз уж такие игроки, как Турция и Германия, по каким-то причинам пошли на это...

В Нацбанке "Вечерку" заверили, что в этом нет никакой необходимости, и деньги находится в безопасности.

Стоит уточнить, что согласно годовому отчету Нацбанка КР за 2017 год, запасы республики составляют 2 миллиарда 176 миллионов 500 тысяч долларов США.

13,3 процента из них размещены в золоте (к 7 процентам в 2013 году – прим. ред.). Возможно, это связано с тем, что в 2011 году НБКР вернулся к практике покупки золота в слитках, произведенных в Кыргызстане. Само золото размещено в различных банках. Но вот его процент там невысок. Он составляет около 0,01 на срок до трех месяцев. Это связано с тем, что содержать золото - недешевое удовольствие. Оно, как ни странно, считается низколиквидным активом.

Еще одна часть международных резервов - 7,8 процента - представлена так называемыми "специальными правами заимствования" или, проще говоря, ценными бумагами.

"Этот портфель включает государственные ценные бумаги отдельных стран, краткосрочные и среднесрочные инвестиционные инструменты международных финансовых институтов. Срочные депозиты размещены в международных финансовых институтах, зарубежных центральных и коммерческих банках, имеющих высокий международный рейтинг", - говорится в отчете регулятора.

Но основную часть - 78,9 процента - по-прежнему, составляет валюта. И что важно, по сравнению с 2016 годом, ее объем значительно снизился. Ранее он достигал 82,1 процента.

Стоит уточнить, что в 2013 году начальник отдела размещения международных резервов Управления денежно-кредитных операций НБКР Джоомарт Эралиев сообщал, что золото КР частично размещено на депозитах в зарубежных банках, по которым мы получаем соответствующие доходы. В каких - секретная информация. Единственное, что смог отметить тогда специалист Нацбанка, не нарушая конфиденциальности - речь идет о рейтинговых банках Европы. И, скажем, Россия и США в этом списке не числятся. В настоящее время подобный расклад сохраняется.

Более ликвидным считаются "бумажные" деньги. Поэтому валютный портфель международных резервов в 2017 году включал в себя доллары США, евро, швейцарские франки, английские фунты стерлингов, австралийские и канадские доллары, японские йены, российские рубли, китайские юани, южнокорейские воны, сингапурские доллары, норвежские кроны.

А вот структура размещения международных запасов КР или "работа" денег в прошлом году была такова: Центральные банки - 24,9 процента от общего объема средств, Международные финансовые институты - 29,5 процента, Коммерческие банки - 36,6, НБКР - 9,0.

Стоит отметить, что наиболее высокими международные запасы республики были в 2013 году. Тогда их объем достигал 2 миллиардов 238 миллионов 400 тысяч долларов США. А самый низкий уровень резервов наблюдался в 2015 году – лишь 1 миллиард 778 миллионов 300 тысяч долларов.

Но самое главное – на что тратятся указанные запасы. По данным Нацбанка, "активы рабочего капитала использовались для проведения операций на внутреннем межбанковском валютном рынке, а также для платежей Национального банка и правительства в иностранной валюте, включая обслуживание государственного внешнего долга".