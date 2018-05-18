Конституционный суд еще не рассмотрел обращение Токтакунова

Депутат ЖК от фракции "Онугуу-Прогресс" не единственный, кто предложил лишить неприкосновенности экс-президента. Ранее "Вечерка" писала о том, что директор партнерской группы "Прецедент" Нурбек Токтакунов 18 апреля обратился с подобным предложением в Конституционную палату Кыргызстана.

Тогда в интервью VB.KG правозащитник назвал причиной своего обращения в высший судебный орган - желание уравнять перед законом экс-главу государства.

- Он абсолютно защищен не только от преследования за деяния, совершенные во время президентства, но и за те, которые совершает или совершит в будущем… Неприкосновенность экс-главы КР делает его заведомо неуязвимым, нежели его политических противников. Так как их можно посадить, а его даже нельзя допрашивать. Более того, привлечь к уголовной ответственности можно действующего президента через импичмент, а "экса" никак. Я решил, что это непорядок, и подал в суд, - заявил "Вечерке" 19 апреля Нурбек Токтакунов.

Напомним, обращение правозащитника в Конституционной палате зарегистрировали. Однако до сих пор не решен вопрос о принятии его к производству. Проще говоря, непонятно, возьмется ли за это дело суд.

В самой Конституционной палате Верховного суда КР сообщили – решение по президентской неприкосновенности будет принято согласно закону.

- Поступившее обращение председателем Конституционной палаты передано коллегии из трех судей Конституционной палаты. Пока коллегия не заседала. Поэтому решение еще не принято. Если обращение Нурбека Токтакунова будет соответствовать всем требованиям закона "О Конституционной палате Верховного суда КР", то никаких других причин по отказу в начале производства быть не должно. Но решение остается только за судьями из коллегии, - рассказала VB.KG пресс-секретарь Конституционной палаты Назгуль Нурбекова.

Отметим, сам Токтакунов ожидал получить ответ от КП еще до мая. Сегодня ровно месяц, как он подал обращение. Но, как уточнила Назгуль Нурбекова, судейская коллегия обязана вынести решение в течение тридцати рабочих дней с момента подачи обращения. По грубым подсчетам, у нее еще есть на это две недели.