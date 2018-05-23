Вместо следствия о хищениях в ТС при Раиме-миллионе, допрашивают Кулматова

"В последние месяцы мы наблюдаем искусственное навязывание обществу негативных оценок деятельности лиц, которых связывают с экс-президентом Кыргызской Республики и лидером СДПК Алмазбеком Атамбаевым, а также избирательный подход силовиков в расследовании некоторых уголовных дел", - заявила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, комментируя сообщения СМИ о допросах Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова.

В частности, депутаты Жогорку Кенеша признавали в своих выступлениях, что рассмотрение вопроса о причинах аварии на ТЭЦ города Бишкек в Жогорку Кенеше 10 и 16 мая 2018 года напоминало "судебный процесс". А принятое постановление, как отмечали сами депутаты, содержит элементы обвинительного заключения.

Странно также, что постановление Жогорку Кенеша не содержит пунктов об ответственности должностных лиц, непосредственно виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека в январе 2018 года. Вместо этого парламент сосредоточился на второй части вопроса, а именно на обвинении инициаторов модернизации ТЭЦ, проведение которой, собственно, по мнению специалистов, и спасло отопительную систему города Бишкек от неисправимой катастрофы.

Правоохранительные органы также демонстрируют откровенно избирательный подход в расследовании аварии на ТЭЦ. Так, первоначально уголовное дело было возбуждено по факту аварии на ТЭЦ. Но вместо того, чтобы привлечь к ответственности ее бывшего директора Нурлана Омуркул уулу, при котором произошла авария, следственные органы сосредоточились на лицах, которые к аварии непосредственного отношения не имеют. Арестовали мэра города Джалал-Абад, члена СДПК Авазова С.А., вызывают на допросы бывшего Премьер-министра, заместителя Председателя СДПК Исакова С.Дж.

Мы не отрицаем необходимость тщательного разбирательства недостатков и возможных нарушений при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека, включая международный аудит соглашения, но абсолютно убеждены в том, что сначала должны быть приняты меры к тем, кто виновен непосредственно в аварии на ТЭЦ. Речь не о мастерах участков и начальниках цехов, а о руководителях ранга директора ТЭЦ и выше.

Далее. После выступления Председателя СДПК Алмазбека Атамбаева на пресс-конференции 31 марта 2018 года, общественность ждет, какое решение примут государственные власти в отношении небезызвестного Матраимова Р.И., которого в СМИ часто именуют "Раим-миллион".

Однако вместо того, чтобы расследовать хищения на таможне, доказательством которых является резкий рост таможенных платежей в бюджет после увольнения Матраимова Р.И. из Гостаможенной службы, правоохранительные органы по надуманным, на наш взгляд, причинам, привлекли к уголовной ответственности члена Политсовета СДПК Кулматова К.К., который начал очищать таможню от коррупции.

Считаем, что подобная избирательность АКС ГКНБ дискредитирует саму идею борьбы с коррупцией.

Пресс-служба СДПК