В Финполиции выявлены финансовые нарушения, в т.ч. закона о госзакупках

Счетной палатой КР проведен плановый аудит использования бюджетных, специальных, депозитных и иных средств в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР (ГСБЭП) и ее территориальных подразделениях за 2016 год. Аудитом выявлены финансовые нарушения на 8,6 тыс. сомов.

В ходе аудита выявлены нерационально использованные средства, резервы и потери бюджета на 2,5 млн сомов, из них: сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей составили 1,2 млн сомов, просроченные депозиты и депозиты по нерешенным судебным делам – 1,3 млн сомов.

Также аудитом установлен ряд нарушений Закона КР "О государственных закупках".

Счетной палатой по итогам аудита руководству ГСБЭП даны предписания по устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков.